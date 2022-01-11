جِنرال مُوتورْز تُطْلق سيَّارَات المسْتقْبل خِلال معْرض الإلكْترونيَّات الاسْتهْلاكيَّة 2022
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جِنرال مُوتورْز تُطْلق سيَّارَات المسْتقْبل خِلال معْرض الإلكْترونيَّات الاسْتهْلاكيَّة 2022

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العرب اليوم - جِنرال مُوتورْز تُطْلق سيَّارَات المسْتقْبل خِلال معْرض الإلكْترونيَّات الاسْتهْلاكيَّة 2022

شيفروليه سيلفرادو EV
واشنطن - العرب اليوم

شهد معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES لهذه السنة 2022 خطوة كبيرة اتخذتها جنرال موتورز للأمام باتجاه الوصول الفعلي إلى مستقبل كهربائي بالكامل؛ إذ كشفت عن مجموعة من المركبات الكهربائية مثل: شفروليه سيلفرادو EV وإكوينوكس EV وبليزر EV، بالإضافة إلى مركبات كاديلاك ذاتية القيادة من نوع InnerSpace، والتي تساهم بتعزيز مجموعة كاديلاك هالو للمركبات النموذجية، وتلقي الضوء على الدرب الذي يتم السير عليه في مجال التنقّل الشخصي.

وفي تعليق لها قالت ديبورا واهل، الرئيس التنفيذي للتسويق الدولي لدى جنرال موتور: "إن التقنيات القائمة على أهداف معيّنة سوف تغيّر العالم، وشركة جنرال موتورز تعيد تعريف كيفية نقل الناس وبضائعهم، كما أن التزامنا بالرؤية الرامية للوصول إلى عالم بصفر حوادث وصفر انبعاثات وصفر ازدحام مروري، قد وضعتنا في موقع الريادة، ونحن نعي ما يمكن تحقيقه عندما يتبنّى المبتكرون وأصحاب الحلول الفرص والإمكانيات لتغيير العالم؛ خصوصاً وأن لديهم الأدوات والتقنيات للقيام بهذا بدقّة عالية. لكن مع هذه القدرة تترافق مسؤولية الاستخدام، وبالتالي؛ فإن هذا يعني أنه مع منصّة آلتيوم من جنرال موتورز، ليس علينا فقط تخيّل مستقبل بدون انبعاثات؛ بل البدء بالعمل للوصول إليه، وهذا هو تأثير آلتيوم".

ويستعرض الموقع موجات التغيير التي بدأت مع طرح جنرال موتورز لمنصّة آلتيوم EV المخصَّصة للمركبات الكهربائية في أوائل العام 2020، وتتوافر آلتيوم، التي جرى اختيارها مؤخراً ضمن تصنيف أكثر الأمور القادمة تميّزاً في مجال التقنية للعام 2021 من مجلّة فاست كومباني، في مجموعة من المركبات الجديدة مثل: جي إم سي هامر EV، وكاديلاك ليريك، وهما مجرّد مركبتين فقط من بين 13 مركبة كهربائية جديدة من المقرَّر أن تصل إلى منطقة الشرق الأوسط بحلول سنة 2025، وبعد التوقيع مؤخراً على مذكّرة تفاهم مع بريد الإمارات، فإن آلتيوم ستزوِّد بالطاقة أيضاً مركبة BrightDrop EV600 الكهربائية التي تُعتبَر مكوِّناً أساسياً ضمن إستراتيجية جنرال موتورز الخاصّة بقطاعَي التوصيل والخدمات اللوجستية على الصعيدين الدولي والإقليمي.

وتماشياً مع إستراتيجية جنرال موتورز الدولية، والالتزام باستثمار 35 مليار دولار أمريكي على المستوى الدولي في مجالَي المركبات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة والمعلَن عنه العام الماضي؛ فإن هدف جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط يتمحور حول توفير المجموعة الأفضل والأشمل من المركبات الكهربائية في الشرق الأوسط ضمن علامات شفروليه، جي إم سي وكاديلاك التجارية – مع توفير مركبة كهربائية لكل عميل ووفقاً لكل ميزانية.

حول هذا، قال لؤي الشرفاء، الرئيس والمدير التنفيذي لعمليات جنرال موتورز في أفريقيا والشرق الأوسط: "إن إستراتيجيتنا الإقليمية متعدّدة الأوجه، هي خير دليل على أهمية الشرق الأوسط كسوق أساسي ضمن نظرة جنرال موتورز الدولية المستقبلية؛ حيث فرصة الريادة في تبنّي المركبات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة؛ فنحن نعمل على بناء إستراتيجية متعدّدة العلامات التجارية ومتعدّدة الفئات فيما يتعلّق بالمركبات الكهربائية في أحد أهم أسواق جنرال موتورز الدولية ومنطقة معروفة بتبنّيها المبكر للتقنيات الحديثة، ولدينا سبب وجيه للتفاؤل حيال مستقبل المركبات الكهربائية في الشرق الأوسط مع طرحنا لـ 13 مركبة كهربائية جديدة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، والمضي بالابتكار وإيجاد شراكات ذات معنى وقيمة من شأنها أن تدعم الأهداف الحكومية الإقليمية الطموحة للوصول إلى الحياد الكربوني".

 

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جِنرال مُوتورْز تُطْلق سيَّارَات المسْتقْبل خِلال معْرض الإلكْترونيَّات الاسْتهْلاكيَّة 2022 جِنرال مُوتورْز تُطْلق سيَّارَات المسْتقْبل خِلال معْرض الإلكْترونيَّات الاسْتهْلاكيَّة 2022



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