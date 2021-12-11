أعلنت ماركة إنفينيتي عن طرحها لنسخة 2022 من طراز QX50 مع إتاحتها لمجموعة أنظمة تقنية ستتوافر مجانا بالطراز دون رسوم إضافية.ووفق موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن عددا من هذه التقنيات المتاحة مجانا من إنفينيتي ستعمل بالسيارة لوقت محدد تصبح بعده بمقابل مادي.وضمن هذه التقنيات، خاصية تشغيل أبل كار بلاي لاسلكيا، بالإضافة لخاصية أندرويد أوتو أيضا.

والخواص التقنية المتاحة مجانا، تتوافر للمقبلين على شراء نسخة جديدة كليا من طراز QX50، مع العلم بأن هذه الخواص تتوافر مجانا لأجل مسمى في طرازات إنفينيتي الأخرى وتحديدا حتى 31 أبريل/نيسان 2022.وفيما يخص نسخة 2022 من طراز إنفينيتي QX50، فيطرح بمحرك ينتج قوة 268 حصان، تتوافر منه فئات عاملة بنظام دفع AWD، بتكلفة افتتاحية 39,000 ألف دولار.