فيراري تعلن عن النسخة المكشوفة من أيقونتها 488 pista

كشفت شركة "فيراري" عن النسخة المكشوفة من أيقونتها 488 Pista، وتتميز بجنوط كبيرة مصنوعة من معدن خفيف قياس 20 بوصة، بالإضافة إلى جنوط مصنوعة من ألياف الكربون ضمن باقة التجهيزات الاختيارية.

ويوجد بالسيارة الجديدة محرك تربو مزدوج V8 سعة 9ر3 لتر وبقوة 720 حصان/770 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.

وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة البالغ وزنها 1380 كجم من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 85ر2 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 340 كلم/س.

ولم تفصح فيراري عن سعر أيقونتها 488 Pista Spider الجديدة، والتي سيتم إنتاج عدد محدود منها.