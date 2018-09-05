فيراري تعلن عن النسخة المكشوفة من أيقونتها 488 pista

كشفت شركة "فيراري" عن النسخة المكشوفة من أيقونتها 488 Pista، وتتميز بجنوط كبيرة مصنوعة من معدن خفيف قياس 20 بوصة، بالإضافة إلى جنوط مصنوعة من ألياف الكربون ضمن باقة التجهيزات الاختيارية.
ويوجد بالسيارة الجديدة محرك تربو مزدوج V8 سعة 9ر3 لتر وبقوة 720 حصان/770 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.
وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة البالغ وزنها 1380 كجم من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 85ر2 ثانية، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 340 كلم/س.
ولم تفصح فيراري عن سعر أيقونتها 488 Pista Spider الجديدة، والتي سيتم إنتاج عدد محدود منها.
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شُوهدت الممثلة برونا ماركيزين في رحلة رومانسية مع صديقها نيمار لاعب كرة القدم البرازيلي، في باريس، وظهرت في مهرجان البندقية السينمائي الأحد، وجذبت الأنظار لإطلالتها الجريئة والأنيقة عندما وصلت لحضور العرض الخاص لفيلم "The Sisters Brothers" ضمن فعاليات اليوم الخامس للدورة الـ75 من المهرجان. تألقت ماركيزين، على السجادة الحمراء، بفستان ذهبي طويل يتميز بفتحة جانبية تصل إلى الفخذ كشفت عن ساقيها النحيلتان، مع قطار طويل، وأضفت الطيَّات حول الصدر والخصر روحًا من الكلاسيكية، وأعادتنا بإطلالتها إلى بريق هوليوود الساحر، كما سلطت الضوء على قوامها المتناسق، وأضافت عقدا ماسيا مزينة بالزمرد اللامع. وأكملت حبيبة لاعب المنتخب البرازيلي، إطلالتها بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة، وتسريحة شعر قصيرة، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي. وحضرت الممثلة دون لاعب باريس سان جيرمان، نيمار (26 عاما) على السجادة الحمراء، حيث وصلت إلى قاعة "سالا
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