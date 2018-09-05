ماكلارين speedtail المرتقبة تتخطى قوة 987 حصان

مع الوقت تظهر أسرار سيارة ماكلارين المرتقبة Speedtail حيث أعلن رئيس الشركة بعض التفاصيل الجديدة بخصوصها، فبعد الاعلان عن اسم السيارة Speedtail منذ شهر، كشفت المعلومات الجديدة أن السيارة ستأتي بقوة تبلغ 987 حصان.
وهذا الاعلان تم من خلال مايك فلويت رئيس ماكلارين في مقابلة صحفية, حيث ذكر كذلك أن السيارة ستكون هجينة ولكن ليس بنفس نظام الدفع الهجين في موديلات P1، وبدون الخوض في التفاصيل أكد أن نظام الدفع سيكون مختلف بعض الشيء عن الموجود في P1. واكد أنهم يركزون على شخصية السيارة وما ستوفره وليس على محركاتها.
وستحصل السيارة الجديدة على لقب أسرع سيارة انتاجية من ماكلارين ولكنها لن تنافس كونيجسيج أجيرا RS على لقب أسرع سيارة انتاجية في العالم للطرق، وأكد فلويت أنهم لا يسعون خلف السرعة المطلقة بهدف السرعة وتحقيق أرقام قياسية. ولكنه مع ذلك قارن سيارة Speedtail بما قدمته هينيسي مع سيارتها فينوم F5 في التسارع ، وقد تم حجز نسخ السيارة كلها بالفعل قبل انتاجها وبيعت الواحدة بسعر 2.2 مليون دولار وتعتبر الخليفة الروحي لموديلات P1 ولكن انتاجها سيقتصر على 106 نسخة فقط وستكون سيارة فائقة في الراحة لركوبها وقيادتها.
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شُوهدت الممثلة برونا ماركيزين في رحلة رومانسية مع صديقها نيمار لاعب كرة القدم البرازيلي، في باريس، وظهرت في مهرجان البندقية السينمائي الأحد، وجذبت الأنظار لإطلالتها الجريئة والأنيقة عندما وصلت لحضور العرض الخاص لفيلم "The Sisters Brothers" ضمن فعاليات اليوم الخامس للدورة الـ75 من المهرجان. تألقت ماركيزين، على السجادة الحمراء، بفستان ذهبي طويل يتميز بفتحة جانبية تصل إلى الفخذ كشفت عن ساقيها النحيلتان، مع قطار طويل، وأضفت الطيَّات حول الصدر والخصر روحًا من الكلاسيكية، وأعادتنا بإطلالتها إلى بريق هوليوود الساحر، كما سلطت الضوء على قوامها المتناسق، وأضافت عقدا ماسيا مزينة بالزمرد اللامع. وأكملت حبيبة لاعب المنتخب البرازيلي، إطلالتها بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة، وتسريحة شعر قصيرة، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي. وحضرت الممثلة دون لاعب باريس سان جيرمان، نيمار (26 عاما) على السجادة الحمراء، حيث وصلت إلى قاعة "سالا
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