قامت فيراري اليوم بالكشف عن طراز 488 بيستا سبايدر في شاطيء بيبل بيتش بشكل غير متوقع، لتوفر نفس إثارة قيادة بيستا القياسية، ولكن مع متعة تجربة السقف المكشوف.

وكما هو الحال مع بيستا 488 كوبيه، تأتي بيستا سبايدر مع محرك V8 وحشي مزدوج التيربو سعة 3.9 لتر بقوة 711 حصان و770 نيوتن.متر من عزم الدوران، وهو ما يسمح بتحقيق معدل تسارع مبهر من 0 إلى 100 كم/س خلال 2.85 ثانية فقط، كما أنها تستطيع بلوغ سرعة 200 كم/س خلال 8 ثوان، أي أنها أبطء من نسخة الكوبيه بقدر 0.4 ثانية، وذلك قبل أن تبلغ سرعة 340 كم/س القصوى.

تأتي 488 بيستا بوزن 1,377 كجم، بزيادة تبلغ 91 كجم مقارنة بنسخة الكوبيه، ولكنها تظل سيارة خفيفة بنفس تجربة القيادة المثيرة في النسخة ذات السقف الثابت، وتصادف أن يكون هذا هو طراز الكشف رقم 50 ضمن تاريخ فيراري الطويل، حيث تتميز بتصميم فريد يميزها عن نسخة الكوبيه مع لون أبيض ذو خطوط زرقاء متعاكسة.

سيكون لدى الراغبين بشراء 488 بيستا سبايدر الفرصة لاختيار جنوط مميزة مصنوعة من ألياف الكربون لتخفيف بعض من وزن السيارة اﻹضافي، مع توفير جنوط أقل ثمناً ذات شكل ماسي بقياس 20 إنش.

حافظت بيستا 488 سبايدر على نفس اﻹضافات الأيروديناميكية والتغييرات بالتصميم التي جاءت بها بيستا 488 كوبيه مقارنة بطراز 488 GTB القياسي، حيث تتضمن أهم هذه التغييرات المصد اﻷمامي المحدث مع فاصل أكبر وغطاء محرك ذو منفذ هواء كبير، كما تحمل بيستا سبايدر أطراف جانبية جديدة مع جناح خلفي مخصص، مشتت خلفي من ألياف الكربون وعادم مزدوج ذو مظهر رائع.

هذا ولم تعلن فيراري عن سعر الطراز بعد، وإن كان سيكون محدود اﻹنتاج مثل سكوديريا سبايدر 16M و458 سبيتشالي أبيرتا قبلها أم لا.