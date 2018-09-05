قد نسمع كثيراً عن حوادث السيارات النادرة مثل لامبورجيني أو فيراري، ولكن حادث اليوم يتضمن سيارة أكثر ثباتاً وأقل سرعة، فحسب مجلة RushLane، فور قيام أحد العملاء الهنود باستلام رولز رويس جوست الجديدة الخاصة به، مرت السيارة الفاخرة بحادث أليم، قبل حتى أن تحصل على لوحات أرقام رسمية.
تقول التقارير أن الحادثة كان بالقرب من فندق سيتزين بمدينة مومباي، حيث قام المالك بالقيادة فوق ممر مشاة يؤدي إلى الشاطئ، قرب محطة حافلة، قبل أن تعلق جوست على حائط حجري منخفض، وهو ما جذب أنظار الكثيرون.
وصلت قوات قوات الشرطة مع شاحنة قطر إلى موقع الحادث سريعاً، ولكنهم واجهوا بعض المصاعب أثناء محاولة رفع الليموزين الفاخرة عن الحائط الحجري، حيث أن نظام التعليق كان متداخلاً بالحائط الحجري، كما أن الجزء السفلي من مقدمة السيارة تدمر تماماً.
هذا وقد تم الكشف عن تسجيل السيارة في مقاطعة بونديشيري الهندية، والشهيرة بوجود العديد من ملاك السيارات الفاخرة بها بفضل الضرائب المنخفضة، حيث تأتي رولز رويس جوست هذه بسعر 70 مليون روبية هندية، بما يعادل 3.7 مليون ريال، أي أكثر بثلاثة مرات من سعرها في الولايات المتحدة
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شُوهدت الممثلة برونا ماركيزين في رحلة رومانسية مع صديقها نيمار لاعب كرة القدم البرازيلي، في باريس، وظهرت في مهرجان البندقية السينمائي الأحد، وجذبت الأنظار لإطلالتها الجريئة والأنيقة عندما وصلت لحضور العرض الخاص لفيلم "The Sisters Brothers" ضمن فعاليات اليوم الخامس للدورة الـ75 من المهرجان. تألقت ماركيزين، على السجادة الحمراء، بفستان ذهبي طويل يتميز بفتحة جانبية تصل إلى الفخذ كشفت عن ساقيها النحيلتان، مع قطار طويل، وأضفت الطيَّات حول الصدر والخصر روحًا من الكلاسيكية، وأعادتنا بإطلالتها إلى بريق هوليوود الساحر، كما سلطت الضوء على قوامها المتناسق، وأضافت عقدا ماسيا مزينة بالزمرد اللامع. وأكملت حبيبة لاعب المنتخب البرازيلي، إطلالتها بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة، وتسريحة شعر قصيرة، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي. وحضرت الممثلة دون لاعب باريس سان جيرمان، نيمار (26 عاما) على السجادة الحمراء، حيث وصلت إلى قاعة "سالا
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