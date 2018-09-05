قد نسمع كثيراً عن حوادث السيارات النادرة مثل لامبورجيني أو فيراري، ولكن حادث اليوم يتضمن سيارة أكثر ثباتاً وأقل سرعة، فحسب مجلة RushLane، فور قيام أحد العملاء الهنود باستلام رولز رويس جوست الجديدة الخاصة به، مرت السيارة الفاخرة بحادث أليم، قبل حتى أن تحصل على لوحات أرقام رسمية.

تقول التقارير أن الحادثة كان بالقرب من فندق سيتزين بمدينة مومباي، حيث قام المالك بالقيادة فوق ممر مشاة يؤدي إلى الشاطئ، قرب محطة حافلة، قبل أن تعلق جوست على حائط حجري منخفض، وهو ما جذب أنظار الكثيرون.

وصلت قوات قوات الشرطة مع شاحنة قطر إلى موقع الحادث سريعاً، ولكنهم واجهوا بعض المصاعب أثناء محاولة رفع الليموزين الفاخرة عن الحائط الحجري، حيث أن نظام التعليق كان متداخلاً بالحائط الحجري، كما أن الجزء السفلي من مقدمة السيارة تدمر تماماً.

هذا وقد تم الكشف عن تسجيل السيارة في مقاطعة بونديشيري الهندية، والشهيرة بوجود العديد من ملاك السيارات الفاخرة بها بفضل الضرائب المنخفضة، حيث تأتي رولز رويس جوست هذه بسعر 70 مليون روبية هندية، بما يعادل 3.7 مليون ريال، أي أكثر بثلاثة مرات من سعرها في الولايات المتحدة