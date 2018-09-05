كشفت شركة أفتوفاز الروسية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات والمالكة لعلامة "لادا" التجارية عن أحدث سياراتها الاختبارية رباعية الدفع ضمن فعاليات معرض موسكو الدولي للسيارات 2018 والذي يستمر حتى التاسع من سبتمبر الجاري.

وعمدت لادا باختباريتها الجديدة إلى إرساء مفهوم سيارات الدفع الرباعي المستقبلية، حيث تسعى الشركة جاهدة لتغيير الصورة النمطية المأخوذة عن سيارات لادا والتي تمتد لأكثر من خمسة عقود من الزمن.

وقال ستيف موتين، مدير قسم التصميمات في لادا إن ما تمتلكه الشركة من منتجات لن يتوقف، مضيفًا أنهم مستعدون للمستقبل جيدًا.

وأوضح أن السيارة الاختبارية الجديدة المستوحاة من سيارات لادا رباعية الدفع الأسطورية تعكس رؤيتنا لإمكانيات التصميم الفريد والمعبّر والجريء والحيوي المتجسد في سيارة دفع رباعي متطورة.

يذكر أن لادا قدمت ضمن فعاليات اليوم الأول من المعرض عدد من أحدث طرازاتها، وجاء في مقدمتها سيارة X-Ray كروس التي تقدم في الأسواق لأول مرة بنطام اختيار نظام السير.