مرسيدس تكشف عن سيارة أسطورية جديدة بأمريكا

تعيد شركة مرسيدس ذكرياتها مع سيارات السباقات الأسطورية، بالكشف عن سيارة اختبارية في أسبوع السيارات بمدينة مونتيري الأمريكية.

ويطلق على السيارة الجديدة اسم "EQ Silver Arrow"، والتي تحول فيها السهم الفضي إلى سيارة سوبر رياضية بمحركات كهربائية، وتأتي السيارة بطول 30ر5 متر ولا يزيد ارتفاعها عن واحد متر مع عجلات غير مكسوة جزئيا ومقعد واحد يجلس فيه قائد السيارة في المنتصف.

ويتم ركوب السيارة عندم يتم فتح مقصورة السيارة إلى الأمام، وتزخر المقصورة الداخلية بمقعد رياضي فوق ألواح خشبية، بالإضافة إلى لوحة عدادات مستقبلية تضم شاشة رقمية منحنية وشاشة لمسية بالمقود.

وتعتمد سيارة مرسيدس EQ Silver Arrow الاختبارية على محركات كهربائية بقوة إجمالية تبلغ 550 كيلووات/750 حصان وتستمد الطاقة الكهربائية من بطارية بسعة 80 كيلووات/ساعة، ويصل مدى السير إلى 400 كيلومتر.

وعلى الرغم من تحقيق معدلات أداء تعادل الرقم القياسي العالمي للسهم الفضي الأسطوري، غير أنه لن يتمكن أحد من قيادة هذه السيارة الاختبارية؛ حيث تعتزم الشركة الألمانية طرح أول سيارة كهربائية قياسية من العلامة التجارية EQ التابعة لها خلال الأسابيع القادمة، وستكون سيارة تقليدية نسبيا من فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، ولذلك ليس هناك أي فرص لدخول السهم الفضي مرحلة الإنتاج القياسي.