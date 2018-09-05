مع اقتراب موعد توقف إنتاج كوينجسيج أجيرا، فقد بدأت الإشاعات تتحدث عن بديلة السيارة الخارقة التي ستحمل اسم Ragnarok.

يأتي اسم راكناروك من أساطير شعوب السويد القديمة، ويشير إلى إعادة الكون بعد فناءه، وإذا كانت الإشاعة صحيحة فإن كوينجسيج تقصد أن سيارتها القادمة ستبدو سيارة مختلفة تماماً عن أجيرا، وذات أداء أعلى بشكل ملحوظ.

تستمر الإشاعات بالحديث عن قوة راكناروك القادمة من نظام هجين يشمل على محرك وقود V8 ومحركات كهربائية، وينتج 1,440 حصان، وفي حين لن يتعدى وزن السيارة 1,200 كيلوجرام فإن أداء السيارة سيكون فوق المتوقع.

ستكشف كوينجسيج عن راكناروك في معرض جنيف الدولي للسيارات في مارس من العام المقبل، وسنتعرف حينها على الاسم والمواصفات الحقيقة للسيارة.