مع اقتراب موعد توقف إنتاج كوينجسيج أجيرا، فقد بدأت الإشاعات تتحدث عن بديلة السيارة الخارقة التي ستحمل اسم Ragnarok.
يأتي اسم راكناروك من أساطير شعوب السويد القديمة، ويشير إلى إعادة الكون بعد فناءه، وإذا كانت الإشاعة صحيحة فإن كوينجسيج تقصد أن سيارتها القادمة ستبدو سيارة مختلفة تماماً عن أجيرا، وذات أداء أعلى بشكل ملحوظ.
تستمر الإشاعات بالحديث عن قوة راكناروك القادمة من نظام هجين يشمل على محرك وقود V8 ومحركات كهربائية، وينتج 1,440 حصان، وفي حين لن يتعدى وزن السيارة 1,200 كيلوجرام فإن أداء السيارة سيكون فوق المتوقع.
ستكشف كوينجسيج عن راكناروك في معرض جنيف الدولي للسيارات في مارس من العام المقبل، وسنتعرف حينها على الاسم والمواصفات الحقيقة للسيارة.
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شُوهدت الممثلة برونا ماركيزين في رحلة رومانسية مع صديقها نيمار لاعب كرة القدم البرازيلي، في باريس، وظهرت في مهرجان البندقية السينمائي الأحد، وجذبت الأنظار لإطلالتها الجريئة والأنيقة عندما وصلت لحضور العرض الخاص لفيلم "The Sisters Brothers" ضمن فعاليات اليوم الخامس للدورة الـ75 من المهرجان. تألقت ماركيزين، على السجادة الحمراء، بفستان ذهبي طويل يتميز بفتحة جانبية تصل إلى الفخذ كشفت عن ساقيها النحيلتان، مع قطار طويل، وأضفت الطيَّات حول الصدر والخصر روحًا من الكلاسيكية، وأعادتنا بإطلالتها إلى بريق هوليوود الساحر، كما سلطت الضوء على قوامها المتناسق، وأضافت عقدا ماسيا مزينة بالزمرد اللامع. وأكملت حبيبة لاعب المنتخب البرازيلي، إطلالتها بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة، وتسريحة شعر قصيرة، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي. وحضرت الممثلة دون لاعب باريس سان جيرمان، نيمار (26 عاما) على السجادة الحمراء، حيث وصلت إلى قاعة "سالا
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