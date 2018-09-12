تعرف على سعر ليستر lfp السيارة الأفضل تسارع في العالم

أعلنت شركة ليستر عن سيارتها LFP الجديدة، التي تعد أفضل سيارة تسارع حول العالم، وتنطلق بقوة 679 حصان وتنطلق من الثبات إلى سرعة 100 كلم في غضون 5,3 ثانية.
كما أنها تخطف الأنظار بطلائها ثنائي الألوان، والذي تزهو فيه شبكة المبرد باللون الأصفر، كما يزين اللون الأصفر كلا من سروج المكابح واسبويلر السقف.
وأعلنت ليستر أن سعر أيقونتها LFP الجديدة يبدأ من 140 ألف جنيه استرليني، أي نحو (ثلاثة ملايين و200 ألف جنيه مصري).
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يبدو أن النجمة العالمية ليدي غاغا تسير على خطى أساطير عالم الفن، أمثال جانيت غينور وجودي غارلاند وباربرا سترايسند، إذ ظهرت بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمها الجديد "A Star Is Born" في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الـ43 لعام 2018، مساء الأحد. وصلت النجمة الأميركية الشهيرة مع الممثل برادلي كوبر الذي يخرج الفيلم ويشارك في بطولته، وبدت غاغا، البالغة من العمر 32 عاما بكامل أناقتها في فستان أسود كامل الطول من تصميم أرماني برايف من مجموعة خريف وشتاء 2018. ولم تتخلَّ غاغا عن القماش المخملي، وتميز فستانها الأسود الفاخر والضيق من الأعلى، بأنه يتّسع قليلا من الأسفل بأسلوب ملكي، ووضعت التول المنقط باللون الأسود المخملي حينا على رأسها، وأحيانا على كتفيها بكثير من الفخامة، إضافة إلى القبعة البراقة التي تغطي جزءا من الجبين بأسلوب البحارة لمنحها
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