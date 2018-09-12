تعرف على سعر ليستر lfp السيارة الأفضل تسارع في العالم

أعلنت شركة ليستر عن سيارتها LFP الجديدة، التي تعد أفضل سيارة تسارع حول العالم، وتنطلق بقوة 679 حصان وتنطلق من الثبات إلى سرعة 100 كلم في غضون 5,3 ثانية.

كما أنها تخطف الأنظار بطلائها ثنائي الألوان، والذي تزهو فيه شبكة المبرد باللون الأصفر، كما يزين اللون الأصفر كلا من سروج المكابح واسبويلر السقف.

وأعلنت ليستر أن سعر أيقونتها LFP الجديدة يبدأ من 140 ألف جنيه استرليني، أي نحو (ثلاثة ملايين و200 ألف جنيه مصري).