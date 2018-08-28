نقدم لكم أبرز 10 سيارات مستعملة بناقل حركة "أوتوماتيك" مطروحة بسوق المستعمل بسعر لا يتجاوز 80 ألف جنيه:-

هوندا سيفيك

حققت هوندا سيفيك سيدان رباعية الأبواب نجاحًا في السوق المصري على مدار السنوات العشرين الماضية، وتُعد طرازات 1991 و1992 من السيارات المزودة بناقل أوتوماتيك ويمكن شرائها بأقل من 80 ألف جنيه.

وتتراوح أسعار السيارة في سوق المستعمل بين 70 ألف إلى 79 ألف جنيه، ويتحكم في سعر السيارة الحالة الفنية وسنة الصنع.

كيا برايد

تتوفر سيارة كيا برايد سيدان الصغيرة المزودة بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات موديل 2003 في سوق المستعمل بأسعار تتراوح بين 70 و77 ألف جنيه.

موديل 2003 من برايد مزودة إلى جانب ناقل الحركة الآلي بمقود باور وتكييف ثلاجة وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، ويعيب السيارة صغر حجم المقصورة ومساحة التخزين الخلفية.

أوبل فيكترا

تعد أوبل فيكترا الألمانية من السيارات الجيدة المتاحة في سوق المستعمل المصري، ويتراوح سعر موديل 1994 المزود بناقل حركة أوتوماتيك بين 65 و75 ألف جنيه.

ويتحكم في تحديد السعر الحالة العامة للسيارة وعدد الكيلومترات التي تم استهلاكها.

بيجو 405

يرى بعض خبراء سوق السيارات أن موديلات 93 وحتى 95 من بيجو 405 من السيارات المظلومة في مصر، فهي صناعة فرنسية بالكامل وبها العديد من التجهيزات والكماليات أبرزها ناقل الحركة الأوتوماتيك والتكييف والنوافذ الكهربائية الأمامية وغيرها.

ويبلغ متوسط سعر السيارة في سوق المستعمل بين 60 و70 ألف جنيه.

دايو نوبيرا 1

من السيارات السيدان رباعية الأبواب الاعتمادية التي حققت نجاحًا كبيرًا في السوق المصري، ويبلغ متوسط سعر موديل 1997 منها في سوق المستعمل المصري 78 ألف جنيه.

هيونداي إكسيل

تعتبر هيونداي إكسيل بموديلاتها المختلفة من السيارات التي لاقت رواجًا وانتشارًا كبيرين في السوق المصري خلال التسعينيات والعقد الأول من الألفية الثالثة.

ويبلغ متوسط أسعار موديل 1997 من السيارة 50 إلى 65 ألف جنيه وذلك وفقًا لحالتها الفنية وعدد الكيلومترات التي قطعتها منذ استخدامها للمرة الأولى.

تويوتا كورولا

تحمل سيارة كورولا المقدمة من تويوتا اليابانية لقب السيارة الأكثر مبيعًا في التاريخ، وذلك يرجع لثقة عملاء سوق السيارات على مستوى العالم في قدرة السيارة على تلبية احتياجاتهم في غالب الأوقات.

وتتوفر تويوتا كورولا موديل 1990 في سوق المستعمل المصري بأسعار تتراوح بين 70 و76 ألف جنيه.

فولكس فاجن بولو

تتوفر سيارة بولو هاتشباك من فولكس فاجن موديل 1997 في سوق السيارات المستعملة بأسعار تتراوح بين 65 و70 ألف جنيه.

دايو ليجانزا

من أبرز السيارات التي دخلت السوق المصري ولم تجد لها مكانًا مناسبًا بالرغم من امتلاكها الكثير من المزايا، وفي مقدمتها انتمائها لفئة السيدان كبيرة الحجم.

ويمتلك موديل 1999 مجموعة من التجهيزات أبرزها مرايات جانبية تعمل بالكهرباء ومقود باور وتكييف ثلاجة وزجاج كهرباء أمامي وخلفين بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات.

ويبلغ متوسط سعر السيارة في السوق 75 إلى 80 ألف جنيه، وذلك وفقًا لحالتها الفنية.

رينو ميجان

تتوفر سيارة رينو ميجان سيدان رباعية الأبواب موديل 2000 المزودة بمحرك 1600 سي سي وناقل حركة أوتوماتيك في سوق المستعمل بأسعار تتراوح بين 69 و75 ألف جنيه.