bmw تكشف عن z4 رودستر بهذا السعر

تستعد شركة BMW للكشف عن الجيل الجديد من سيارتها Z4 رودستر، في الأسواق ربيع عام 2019 بسعر 70 ألف يورو، أي حوالي (مليون و400 ألف جنيه مصري).
وأوضحت الشركة الألمانية أنها قامت بتجهيز السيارة Z4 الجديدة بسقف قماشي مرة أخرى بدلا من السقف الصلب المتحرك، كما تمتاز السيارة بكشافات LED نحيفة وعدادات رقمية وشاشة Head-up.
وفي البداية تتوفر السيارة ثنائية المقاعد بالموديل Z4 M40i، والذي يعتمد على سواعد محرك سداسي الأسطوانات على شكل مستقيم سعة 3 لتر وبقوة 250 كيلووات/340 حصان.
وبفضل هذه القوة ينطلق الموديل Z4 M40i من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 6ر4 ثانية، في حين تقف سرعته القصوى عند حاجز 250 كلم/س.
أما متوسط استهلاك الوقود فيبلغ 1ر7 لتر/100 كلم. ومن المقرر أن تشهد باقة الدفع انضمام محركات أخرى، غير أن بي إم دبليو لم تفصح أية تفاصيل عنها.
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تتمتع عارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر، بأجواء سترخائية في مدينة بوسيتانو الإيطالية، حيث خطفت عدسات المصورين بإطلالاتها الساحرة في عطلتها الصيفية، تحت أشعة الشمس الذهبية يوم الأحد. وظهرت عارضة الأزياء صاحبة الـ 47 عاما ، في إحدى الصور التي نشرتها صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بإطلالة بوهيمية حيث كانت ترتدي فستانا أنيقا منقوشا، بعد يوم آخر في البحر. وأكملت مظهرها البوهيمي المريح ببعض الاكسسوارات وقلادة ذهبية ونظارة شمسية بيضاء بتصميم عصري، وحملت حقيبة جلدية أنيقة كما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وظهرت كلوديا في صورة اخرى، وهي ترتدي البيكيني خلال فترة الظهيرة والتي تبعث على الاسترخاء على متن يخت يجوب الريفييرا الإيطالية. وشوهدت العارضة الشقراء تتمتع بوقتها وتأكل آيس كريم في بورتوفينيري يوم الأحد قبل أن تأخذ رحلة القارب وسط المناظر الخلابة. ويذكر ان كلوديا شيفر أم لثلاثة أطفال،
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