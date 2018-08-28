bmw تكشف عن z4 رودستر بهذا السعر

تستعد شركة BMW للكشف عن الجيل الجديد من سيارتها Z4 رودستر، في الأسواق ربيع عام 2019 بسعر 70 ألف يورو، أي حوالي (مليون و400 ألف جنيه مصري).

وأوضحت الشركة الألمانية أنها قامت بتجهيز السيارة Z4 الجديدة بسقف قماشي مرة أخرى بدلا من السقف الصلب المتحرك، كما تمتاز السيارة بكشافات LED نحيفة وعدادات رقمية وشاشة Head-up.

وفي البداية تتوفر السيارة ثنائية المقاعد بالموديل Z4 M40i، والذي يعتمد على سواعد محرك سداسي الأسطوانات على شكل مستقيم سعة 3 لتر وبقوة 250 كيلووات/340 حصان.

وبفضل هذه القوة ينطلق الموديل Z4 M40i من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 6ر4 ثانية، في حين تقف سرعته القصوى عند حاجز 250 كلم/س.

أما متوسط استهلاك الوقود فيبلغ 1ر7 لتر/100 كلم. ومن المقرر أن تشهد باقة الدفع انضمام محركات أخرى، غير أن بي إم دبليو لم تفصح أية تفاصيل عنها.