نشرت شركة مرسيدس الألمانية هذا الأسبوع عدة فيديوهات تشويقية قبل الكشف عن النسخة الإنتاجية لـ EQC التي كشفت عن نسختها الإختبارية قبل عامين.

النسخة الإنتاجية تتشابه إلى حد كبير مع النسخة الإختبارية، إلا أن بعض التعديلات البسيطة مثل المصابيح الأمامية وتحويل المرآة الجانبية إلى مرآة تقليدية بدلاً من كاميرات مزودة بشاشات في النسخة الإختبارية.