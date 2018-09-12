​جاجوار I-PACE تبيع أكثر من 100 سيارة في أغسطس الماضي

تقديم سيارة كهربائية جديدة بالكامل للسوق أمر ليس سهل وقد باعت سيارات جاجوار I-PACE الكهربائية الجديدة 140 نسخة فقط في شهر أغسطس الماضي فيما بلغت مبيعات السيارة الاجمالية على مدار الشهور الماضية من عام 2018 قرابة 558 سيارة .

ومن الصعب معرفة ما اذا كانت جاجوار تعاني من صعوبات انتاجية مثل تلك التي عانت منها تسلا في الفترة السابقة ولكن هناك حاجة ماسة لزيادة الانتاج من الشركة الانجليزية حيث تم طلب 3500 نسخة من I-PACE في هولندا على سبيل المثال لارضاء رغبات المشترين هناك. وكانت الأرقام الخاصة بمبيعات جاجوار I-PACE في أغسطس قد تم خروجها من شركة تاتا الهندية المالكة لعلامة جاجوار لاندروفر.

ورغم بدء تقديم السيارة في بعض الاسواق مثل انجلترا ولكن يبدو أن الشركة ستؤخر اطلاقها في أسواق أخرى خاصة في الولايات المتحدة في محاولة لتحقيق الطلب المتزايد في أوروبا أولاً.