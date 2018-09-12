​جاجوار I-PACE تبيع أكثر من 100 سيارة في أغسطس الماضي

تقديم سيارة كهربائية جديدة بالكامل للسوق أمر ليس سهل وقد باعت سيارات جاجوار I-PACE الكهربائية الجديدة 140 نسخة فقط في شهر أغسطس الماضي فيما بلغت مبيعات السيارة الاجمالية على مدار الشهور الماضية من عام 2018 قرابة 558 سيارة .
ومن الصعب معرفة ما اذا كانت جاجوار تعاني من صعوبات انتاجية مثل تلك التي عانت منها تسلا في الفترة السابقة ولكن هناك حاجة ماسة لزيادة الانتاج من الشركة الانجليزية حيث تم طلب 3500 نسخة من I-PACE في هولندا على سبيل المثال لارضاء رغبات المشترين هناك. وكانت الأرقام الخاصة بمبيعات جاجوار I-PACE في أغسطس قد تم خروجها من شركة تاتا الهندية المالكة لعلامة جاجوار لاندروفر.
ورغم بدء تقديم السيارة في بعض الاسواق مثل انجلترا ولكن يبدو أن الشركة ستؤخر اطلاقها في أسواق أخرى خاصة في الولايات المتحدة في محاولة لتحقيق الطلب المتزايد في أوروبا أولاً.
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يبدو أن النجمة العالمية ليدي غاغا تسير على خطى أساطير عالم الفن، أمثال جانيت غينور وجودي غارلاند وباربرا سترايسند، إذ ظهرت بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمها الجديد "A Star Is Born" في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الـ43 لعام 2018، مساء الأحد. وصلت النجمة الأميركية الشهيرة مع الممثل برادلي كوبر الذي يخرج الفيلم ويشارك في بطولته، وبدت غاغا، البالغة من العمر 32 عاما بكامل أناقتها في فستان أسود كامل الطول من تصميم أرماني برايف من مجموعة خريف وشتاء 2018. ولم تتخلَّ غاغا عن القماش المخملي، وتميز فستانها الأسود الفاخر والضيق من الأعلى، بأنه يتّسع قليلا من الأسفل بأسلوب ملكي، ووضعت التول المنقط باللون الأسود المخملي حينا على رأسها، وأحيانا على كتفيها بكثير من الفخامة، إضافة إلى القبعة البراقة التي تغطي جزءا من الجبين بأسلوب البحارة لمنحها
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