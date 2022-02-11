35 % تخفيضًا على رحلات مصر للطيران لأحدث خُطوطها الإفريقية

أعلنت مصر للطيران، الناقل الوطني لمصر وعضو تحالف ستار العالمي عن تشغيل خط جديد إلي عاصمة دولة الكونغو الديمقراطية "كينشاسا" اعتبارًا من 27 مارس المقبل بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا وذلك استمرارا للخطة الطموحة التي تنتهجها الشركة الوطنية لتوسيع شبكتها في القارة الإفريقية والوصول إلى العديد من النقاط الحيوية في القارة.وأكد الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن الشركة وضعت خططًا طموحة لتوسيع شبكة خطوطها للوصول إلى آفاق جديدة داخل النقاط ذات الأهمية الإستراتيجية في إفريقيا لتوفير العديد من خيارات السفر للعملاء على متن أحدث الطرازات من الطائرات.وأضاف أبو العينين أن مصر للطيران في مصاف شركات الطيران العالمية خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والتي تحرص علي توفير مزيد من النقاط الجديدة من خلال شبكة خطوطها والتي تصل إلى أكثر من ٧٠ نقطة مباشرة حول العالم، من بينهم ١٩ نقطة في إفريقيا بالإضافة إلى أكثر من ٤٠ نقطة أخرى عن طريق المشاركة بالرمز بالرغم من تداعيات الجائحة والتي أثرت علي صناعة النقل الجوي.