لبنان يفرض قيوداً على السفر إلى بيلاروسيا نظراً للظروف على الحدود مع بولندا
آخر تحديث GMT04:52:22
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » سياحة وسفر عاجل

لبنان يفرض قيوداً على السفر إلى بيلاروسيا نظراً للظروف على الحدود مع بولندا

العرب اليوم -

العرب اليوم - لبنان يفرض قيوداً على السفر إلى بيلاروسيا نظراً للظروف على الحدود مع بولندا

لبنان يفرض قيوداً على السفر إلى بيلاروسيا نظراً للظروف على الحدود مع بولندا
بيروت - العرب اليوم

 أصدر المدير العام للطيران المدنى بلبنان فادى الحسن تعميما إلى جميع شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية العاملة في مطار بيروت الدولي حول فرض قيود على السفر من لبنان الى جمهورية بيلاروسيا بدءا من اليوم وحتى إشعار آخر.  وتضمن القرار حظر السفر من لبنان إلى بيلاروسيا مباشرة أو العابرين (ترانزيت في مطارات وسيطة بين البلدين إلا للبنانيين الذين لديهم تأشيرات دخول إلى بيلاروسيا أو لديهم إقامة ومواطني بيلاروسيا والعرب والأجانب الذين لديهم إقامة في بيلاروسيا.   وأوضح الحسن أن هذا القرار جاء نظرا للظروف الحرجة التي تشهدها الحدود البيلاروسية البولندية، مشيرا إلى أن العديد من المسافرين العرب والأجانب وصلوا مؤخرا إلى بيلاروسيا انطلاقا من بيروت عبر رحلات لشركات طيران مختلفة من بينها الناقل الجوي النظام البيلاروسي ليتم الاكتشاف لاحقا بأن الغاية من سفرهم هي انتقالهم إلى الحدود مع بولندا بهدف الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع شبكات تهريب.   وأكد أن هذا القرار جاء لصعوبة التمييز بين المسافرين المتجهين إلى بيلاروسيا كوجهة نهائية والمسافرين المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي.   كان نائب رئيس المفوضة الأوروبية مارجاريتس سكيناس قد زار لبنان في الثاني عشر من الشهر الجاري والتقى بالرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حيث طلب مساعدة الدولة اللبنانية في الحد من تسلل المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى وجود شبكات تهريب منظمة تتولى نقل هؤلاء الأشخاص من بيلاروسيا إلى الحدود مع بولندا ويتسللون عبر الغابات إلى الأراضي البولندية.

سياحة وسفر عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

لبنان يفرض قيوداً على السفر إلى بيلاروسيا نظراً للظروف على الحدود مع بولندا لبنان يفرض قيوداً على السفر إلى بيلاروسيا نظراً للظروف على الحدود مع بولندا



أخبار ذات صلة

GMT 08:01 2021 الخميس ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

لبنان يأمر شركات الطيران بقصر المسافرين إلى بيلا روسيا على أصحاب التأشيرات أو الإقامات
العرب اليوم - لبنان يأمر شركات الطيران بقصر المسافرين إلى بيلا روسيا على أصحاب التأشيرات أو الإقامات

GMT 08:22 2021 الأربعاء ,27 تشرين الأول / أكتوبر

السودان يعيد فتح مطار الخرطوم بعد يوم من إغلاقه
العرب اليوم - السودان يعيد فتح مطار الخرطوم بعد يوم من إغلاقه

GMT 09:55 2021 الجمعة ,22 تشرين الأول / أكتوبر

الكويت تعتزم زيادة عدد الرحلات إلى مصر
العرب اليوم - الكويت تعتزم زيادة عدد الرحلات إلى مصر

GMT 09:19 2021 الأحد ,03 تشرين الأول / أكتوبر

وصول أول طائرة مصرية تابعة لشركة "مصر للطيران" إلى تل أبيب
العرب اليوم - وصول أول طائرة مصرية تابعة لشركة "مصر للطيران" إلى تل أبيب

GMT 10:10 2021 الخميس ,02 أيلول / سبتمبر

الأمم المتحدة تعلن استئناف الخدمات الجوية الإنسانية إلى أفغانستان
العرب اليوم - الأمم المتحدة تعلن استئناف الخدمات الجوية الإنسانية إلى أفغانستان

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

هيفاء وهبي تتألق في إطلالات جريئة وجذابة

بيروت - العرب اليوم

لا يختلف اثنان على جرأة هيفاء وهبي في اختيار أزيائها. فهي تتألق بتصاميم تعجز كثيرات عن اختيارها لشدة جرأتها وغرابتها. وفي جولة على أبرز الإطلالات التي شاركتها هيفاء وهبي مع متابعيها على حسابها على إنستغرام، لفتتنا الفساتين الجريئة التي ارتدتها مؤخراً.خلال إحيائها إحدى حفلات الزفاف في القاهرة، تألقت هيفاء وهبي بفستان من الترتر باللونين الزهري والأزرق. الفستان من توقيع المصمّم ميخائيل شمعون، يتميّز بقصّة أوف شولدرز ويزيّنه شقّ طويل عند جانب الساق. وقد زيّنته هيفاء بمجوهرات مصنوعة من الذهب الأبيض والماس، وانتعلت حذاء مول مرصّع بالستراس. في إحدى مناسباتها الخاصة اختارت هيفاء فستاناً مكشوف الكتفين باللون الأسود مع شق طويل يزيّنه قطعة قماش من الدانتيل. وقد وضعت هيفاء لمسة حيويّة على الإطلالة من خلال إكسسوارات باللون الزهري م...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 07:00 2021 الخميس ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

تايلور سويفت تتألق في أحدث إطلالة لها بتوقيع زهير مراد
العرب اليوم - تايلور سويفت تتألق في أحدث إطلالة لها بتوقيع زهير مراد

GMT 06:23 2021 الأربعاء ,17 تشرين الثاني / نوفمبر

إحياء مسار الحج القديم من دير سانت كاترين إلى جبل موسى
العرب اليوم - إحياء مسار الحج القديم من دير سانت كاترين إلى جبل موسى

GMT 07:23 2021 الخميس ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

أفكار للون الأحمر في الديكور الداخلي لعشاق الكلاسيكية
العرب اليوم - أفكار للون الأحمر في الديكور الداخلي لعشاق الكلاسيكية

GMT 22:20 2021 الخميس ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

قيس سعيّد يؤكد أن العمل جارٍ لإدخال تعديلات على نظام تونس
العرب اليوم - قيس سعيّد يؤكد أن العمل جارٍ لإدخال تعديلات على نظام تونس

GMT 17:24 2021 الخميس ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

الفلسطينية مجدولين حسونة تحصد جائزة "مراسلون بلا حدود"
العرب اليوم - الفلسطينية مجدولين حسونة تحصد جائزة "مراسلون بلا حدود"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 20:47 2018 الأحد ,06 أيار / مايو

إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
العرب اليوم - إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

GMT 23:12 2018 الأربعاء ,29 آب / أغسطس

توقيف رجل ربط ابنته في السيارة وسحلها 400 متر
العرب اليوم - توقيف رجل ربط ابنته في السيارة وسحلها 400 متر

GMT 05:52 2019 الجمعة ,01 آذار/ مارس

أهمّ سِمات سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي المميَّزة الجديدة
العرب اليوم - أهمّ سِمات سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي المميَّزة الجديدة

GMT 00:17 2014 الأحد ,05 تشرين الأول / أكتوبر

سبّ الزوج لزوجته يولّد الكراهيّة ويحطم نفسية المرأة
العرب اليوم - سبّ الزوج لزوجته يولّد الكراهيّة ويحطم نفسية المرأة

GMT 00:20 2017 الأربعاء ,31 أيار / مايو

8 أشياء غريبة يُمكن حدوثها بعد ذروة الجماع
العرب اليوم - 8 أشياء غريبة يُمكن حدوثها بعد ذروة الجماع

GMT 11:21 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

تكون مرتاحًا كأن الهموم التي أثقلت كاهلك اختفت وتبخرت
العرب اليوم - تكون مرتاحًا كأن الهموم التي أثقلت كاهلك اختفت وتبخرت

GMT 13:11 2017 الإثنين ,24 تموز / يوليو

معايير نجاح العملية التعليمية
العرب اليوم - معايير نجاح العملية التعليمية

GMT 21:31 2021 الإثنين ,15 آذار/ مارس

فولكسفاجن تحيل 5 آلاف موظف إلى التقاعد
العرب اليوم - فولكسفاجن تحيل 5 آلاف موظف إلى التقاعد

GMT 02:23 2017 الإثنين ,03 إبريل / نيسان

إجبار نصف مدارس بريطانيا على زيادة أحجام الفصول الدراسية
العرب اليوم - إجبار نصف مدارس بريطانيا على زيادة أحجام الفصول الدراسية

GMT 20:37 2017 الخميس ,15 حزيران / يونيو

لاعب الهلال محمد الشريمي ينتقل إلى الرائد
العرب اليوم - لاعب الهلال محمد الشريمي ينتقل إلى الرائد

GMT 02:35 2020 الأربعاء ,11 آذار/ مارس

تعرف على علامات يوم القيامة الصغرى والكبرى
العرب اليوم - تعرف على علامات يوم القيامة الصغرى والكبرى

GMT 09:05 2019 الثلاثاء ,26 شباط / فبراير

بريطاني يُشفى من السرطان ليتفاجأ بـ"شعر" ينمو على لِسانه
العرب اليوم - بريطاني يُشفى من السرطان ليتفاجأ بـ"شعر" ينمو على لِسانه

GMT 18:31 2018 الخميس ,07 حزيران / يونيو

الفرق بين "الفلاح" و "النجاح" في القرآن الكريم
العرب اليوم - الفرق بين "الفلاح" و "النجاح" في القرآن الكريم

GMT 09:57 2017 الأربعاء ,12 إبريل / نيسان

المرأة العصرية تتصدر عرض ستيلا مكارتني لشتاء 2018
العرب اليوم - المرأة العصرية تتصدر عرض ستيلا مكارتني لشتاء 2018

GMT 12:19 2017 الأربعاء ,23 آب / أغسطس

الحارس عبدالله العنزي خارج حسابات مدرب النصر للموسم الحالي
العرب اليوم - الحارس عبدالله العنزي خارج حسابات مدرب النصر للموسم الحالي

GMT 15:50 2014 الأحد ,03 آب / أغسطس

جامعة القصيم تعايد منسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك
العرب اليوم - جامعة القصيم تعايد منسوبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك

GMT 06:18 2016 الإثنين ,14 آذار/ مارس

حروب جماعيّة شرسة بين عائلات قرود النمس بسبب تزايُد النسل
العرب اليوم - حروب جماعيّة شرسة بين عائلات قرود النمس بسبب تزايُد النسل

GMT 10:23 2017 الثلاثاء ,22 آب / أغسطس

هاني زادة يعلن سبب رحيل شيكابالا عن الزمالك
العرب اليوم - هاني زادة يعلن سبب رحيل شيكابالا عن الزمالك

GMT 08:45 2017 الأربعاء ,22 آذار/ مارس

اعتبار بورش الألمانية أكبر شركة مصنعة للسيارات في العالم
العرب اليوم - اعتبار بورش الألمانية أكبر شركة مصنعة للسيارات في العالم

GMT 06:34 2021 الأحد ,04 إبريل / نيسان

تسارع قوي لـ بورشه كايمان 718 GT4
العرب اليوم - تسارع قوي لـ بورشه كايمان 718 GT4

GMT 12:13 2020 الأحد ,22 آذار/ مارس

منظمة الصحة العالمية تكشف موعد إنتاج "لقاح كورونا"
العرب اليوم - منظمة الصحة العالمية تكشف موعد إنتاج "لقاح كورونا"

GMT 12:53 2019 الخميس ,31 تشرين الأول / أكتوبر

ثاني الزيودي يُؤكِّد على أنّ الإمارات نموذج عالمي في العمل
العرب اليوم - ثاني الزيودي يُؤكِّد على أنّ الإمارات نموذج عالمي في العمل
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab