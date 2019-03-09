إغلاق مطار في العاصمة الليبية بعد رصد طائرة مسيرة مجهولة في أجوائه

أغلق مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس، اليوم السبت، بسبب رصد تحليق طائرة مسيرة مجهولة الهوية في أجوائه،

وأعلنت إدارة مطار معيتيقة، عبر صفحتها على فيسبوك، عن توقف جديد للملاحة الجوية فيه "لحين إشعار آخر"، وذلك بسبب "وجود طائرة من دون طيار تحوم في أجواء مطار معيتيقة الدولي بارتفاع حوالي 5000 قدم (أكثر من 1500 متر)، مما يشكل خطرا على الطائرات المدنية القادمة والمغادرة من المطار".