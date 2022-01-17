مجلس الوزراء الكويتي يوافق على إعادة تسيير رحلات الطيران مع 9 دول إفريقية
آخر تحديث GMT23:02:47
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » سياحة وسفر عاجل

مجلس الوزراء الكويتي يوافق على إعادة تسيير رحلات الطيران مع 9 دول إفريقية

العرب اليوم -

العرب اليوم - مجلس الوزراء الكويتي يوافق على إعادة تسيير رحلات الطيران مع 9 دول إفريقية

رحلات الطيران
الكويت - العرب اليوم

 وافق مجلس الوزراء الكويتي على إعادة تسيير رحلات الطيران التجارية مع دول جنوب إفريقيا ونامبيا وبتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وليسوتو واسواتيني وزامبيا وملاوي مع الإلتزام بالضوابط التي تحددها اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا.   وكانت السلطات الكويتية قررت في 27 نوفمبر من الماضي إيقاف الطيران المباشر من 9 دول أفريقية باستثناء طائرات الشحن بسبب متحور "أوميكرون" الأفريقي الجديد.  

كما أعرب مجلس الوزراء الكويتي في جلسته اليوم عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لاستهداف المناطق المدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بطائرات مسيرة اطلقتها ميليشيا الحوثي والتي أدت إلى مقتل وجرح عدد من الأبرياء.   من جانبه، قال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المرزم إن الحكومة ستحضر جلسة مجلس الأمة العادية المقررة الثلاثاء ما عدا الوزراء المخالطين لوزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي الذي أعلنت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في وقت سابق. 

  وذكر المزرم في تغريدة بثها حساب مركز التواصل الحكومي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم أن تلك الخطوة تأتي ضمن التزام الحكومة بتطبيق الاشتراطات الصحية المفروضة لمجابهة انتشار عدوى الفيروس.   يذكر أن وزارة العدل أعلنت إصابة المستشار الجلاوي بفيروس كورونا وأنه يخضع حاليا لبروتوكول العزل المنزلي وفق الاشتراطات الصحية، وأوضحت (العدل) أن إصابة الوزير تأكدت بعد ثبوت إيجابية المسحة التي أجريت له بشكل روتيني صباح اليوم مبينة أنه "يمارس مهامه (عن بعد)".

سياحة وسفر عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مجلس الوزراء الكويتي يوافق على إعادة تسيير رحلات الطيران مع 9 دول إفريقية مجلس الوزراء الكويتي يوافق على إعادة تسيير رحلات الطيران مع 9 دول إفريقية



أخبار ذات صلة

GMT 07:00 2022 الأربعاء ,12 كانون الثاني / يناير

راكب يقتحم قمرة القيادة لطائرة أميركية في مطار هندوراس أثناء تصعيد الركاب
العرب اليوم - راكب يقتحم قمرة القيادة لطائرة أميركية في مطار هندوراس أثناء تصعيد الركاب

GMT 09:45 2022 الخميس ,06 كانون الثاني / يناير

إلغاء أكثر من 60 رحلة جوية محلية في اليابان بسبب الثلوج الكثيفة
العرب اليوم - إلغاء أكثر من 60 رحلة جوية محلية في اليابان بسبب الثلوج الكثيفة

GMT 16:42 2022 السبت ,01 كانون الثاني / يناير

الإمارات تمنع سفر مواطنيها غير المطعمين ضد كورونا للخارج اعتباراً من 10 كانون الثاني
العرب اليوم - الإمارات تمنع سفر مواطنيها غير المطعمين ضد كورونا للخارج اعتباراً من 10 كانون الثاني

GMT 16:07 2022 السبت ,01 كانون الثاني / يناير

إلغاء 2300 رحلة جوية في الولايات المتحدة بسبب تفشي كورونا والطقس
العرب اليوم - إلغاء 2300 رحلة جوية في الولايات المتحدة بسبب تفشي كورونا والطقس

GMT 12:08 2021 الجمعة ,24 كانون الأول / ديسمبر

المغرب يقرر تمديد تعليق الرحلات الجوية التجارية من وإلى أراضي المملكة حتى نهاية الشهر المقبل
العرب اليوم - المغرب يقرر تمديد تعليق الرحلات الجوية التجارية من وإلى أراضي المملكة حتى نهاية الشهر المقبل

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

آيتن عامر تتَألق بفساتين سَهرة جَذّابة ورَاقية

القاهرة - العرب اليوم

تُعد النجمة المصرية آيتن عامر من النجمات اللاتي يجذبن الأنظار، بإطلالاتها المحتشمة والراقية؛ إذ تحرص دائماً على اتباع أحدث صيحات الموضة، مع اختيار ما يناسب شخصيتها. وفي إطلالة ناعمة وراقية، اعتمدت آيتن عامر فستاناً أنيقاً من الجلد الأسود، لمصمم الأزياء أحمد فايز. صُمم الفستان بـتوب كب من الجلد بأكمام طويلة وأكمام منفوشة، فيما صُممت تنورته باللون الأسود بتصميم حورية البحر. وأكملت آيتن عامر إطلالتها الراقية بحقيبة كلاتش من الجلد الأسود، مع تسريحة شعر منسدل بغرة منقسمة. وبإطلالة أنثوية ناعمة، اعتمدت آيتن عامر فستاناً باللون الوردي الفاتح، لمصمم الأزياء يوسف الجسمي. صُمم الفستان من التول المُطرز، مع قماش الكريب باللون الوردي؛ حيث جاء بكب تول باللون البيج مٌطرزاً بالخرز والكريستال باللون الفضي، صُمم بأكمام طويلة مع فتحة صد...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 13:33 2022 السبت ,15 كانون الثاني / يناير

إطلالات باللون الأخضر من وَحْيٌ كارن وازن
العرب اليوم - إطلالات باللون الأخضر من وَحْيٌ كارن وازن

GMT 15:40 2022 الإثنين ,17 كانون الثاني / يناير

مصر تَطْلُق أول رحلة جوية "صديقة للبيئة" في إفريقيا
العرب اليوم - مصر تَطْلُق أول رحلة جوية "صديقة للبيئة" في إفريقيا

GMT 09:54 2022 السبت ,15 كانون الثاني / يناير

ألوان ممنوع إستخدامها في ديكور المنزل لأنها تعطي طاقة سلبية
العرب اليوم - ألوان ممنوع إستخدامها في ديكور المنزل لأنها تعطي طاقة سلبية

GMT 18:50 2022 الإثنين ,17 كانون الثاني / يناير

قرقاش يُعلق على اعتداء الحوثيين على أبوظبي ويؤكد أن مصير هذه العبثية الهوجاء إلى زوال
العرب اليوم - قرقاش يُعلق على اعتداء الحوثيين على أبوظبي ويؤكد أن مصير هذه العبثية الهوجاء إلى زوال

GMT 23:24 2022 الأحد ,16 كانون الثاني / يناير

الحكومة البريطانية تعلن عزمها وقف تمويل بي بي سي في العام 2027
العرب اليوم - الحكومة البريطانية تعلن عزمها وقف تمويل بي بي سي في العام 2027

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 13:54 2019 الثلاثاء ,04 حزيران / يونيو

عقوبات قاسية تنتظر الحكم الغامبي باكاري غاساما
العرب اليوم - عقوبات قاسية تنتظر الحكم الغامبي باكاري غاساما

GMT 14:52 2015 الخميس ,19 آذار/ مارس

تعرفي على أهم أسباب تأخر الدورة بعد الإجهاض
العرب اليوم - تعرفي على أهم أسباب تأخر الدورة بعد الإجهاض

GMT 17:55 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبر

بطلة جمباز أميركية تورط مسؤولين بارزين في فضيحة اعتداء جنسي
العرب اليوم - بطلة جمباز أميركية تورط مسؤولين بارزين في فضيحة اعتداء جنسي

GMT 06:27 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

غرائب وأسرار عالم المد والجزر في كتاب جديد
العرب اليوم - غرائب وأسرار عالم المد والجزر في كتاب جديد

GMT 13:23 2016 السبت ,27 شباط / فبراير

مفعول سحري للقسط الهندي للشعر
العرب اليوم - مفعول سحري للقسط الهندي للشعر

GMT 07:27 2020 الجمعة ,13 آذار/ مارس

بسبب خاتمًا وسوارًا أنباء عن خطوبة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة
العرب اليوم - بسبب خاتمًا وسوارًا أنباء عن خطوبة ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

GMT 17:32 2018 الخميس ,04 كانون الثاني / يناير

سيارات "أودي" الجديدة تقاوم الهواء وتوفر رؤية أوسع
العرب اليوم - سيارات "أودي" الجديدة تقاوم الهواء وتوفر رؤية أوسع

GMT 03:45 2017 الخميس ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

وزارة الرياضة تُساهم بـ416 ألف جنيه لسداد مديونيات المركز الأولمبي
العرب اليوم - وزارة الرياضة تُساهم بـ416 ألف جنيه لسداد مديونيات المركز الأولمبي

GMT 03:42 2017 الأحد ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

وفاة 18 شخصًا جراء تفشي الكوليرا في تنزانيا
العرب اليوم - وفاة 18 شخصًا جراء تفشي الكوليرا في تنزانيا

GMT 06:48 2017 الخميس ,26 تشرين الأول / أكتوبر

فيلم "بريدجيت جونز" يلهم رواد الموضة في شتاء 2017
العرب اليوم - فيلم "بريدجيت جونز" يلهم رواد الموضة في شتاء 2017

GMT 11:13 2016 الخميس ,22 أيلول / سبتمبر

يراج الدين حامد يقدم اوراق اعتماده سفيرًا للخرطوم فى نيودلهي
العرب اليوم - يراج الدين حامد يقدم اوراق اعتماده سفيرًا للخرطوم فى نيودلهي

GMT 15:09 2014 الأربعاء ,14 أيار / مايو

تذليل العقبات التي تواجه شركة الديار القطرية في السودان
العرب اليوم - تذليل العقبات التي تواجه شركة الديار القطرية في السودان

GMT 12:40 2013 الأربعاء ,13 شباط / فبراير

قلوب وورود على فرو الكلاب في بريطانيا
العرب اليوم - قلوب وورود على فرو الكلاب في بريطانيا

GMT 01:19 2015 الثلاثاء ,21 تموز / يوليو

ناطحة سحاب على هيئة خلية للنحل تستوعب 25.000 شخص
العرب اليوم - ناطحة سحاب على هيئة خلية للنحل تستوعب 25.000 شخص

GMT 05:26 2017 السبت ,08 إبريل / نيسان

إمام المسجد النبوي يؤكد أن البدع سبب في شتات وحدة الأمة الإسلامية
العرب اليوم - إمام المسجد النبوي يؤكد أن البدع سبب في شتات وحدة الأمة الإسلامية

GMT 12:31 2014 الثلاثاء ,19 آب / أغسطس

مهرجان "الشعر الملحون" بمشاركة الشعراء وملحني الغناء البدوي
العرب اليوم - مهرجان "الشعر الملحون" بمشاركة الشعراء وملحني الغناء البدوي

GMT 14:45 2017 الأربعاء ,31 أيار / مايو

طريقة إعداد ومقادير كنافة مثلثات "فيصلية" يقدّمها الشيف أسامة السيد
العرب اليوم - طريقة إعداد ومقادير كنافة مثلثات "فيصلية" يقدّمها الشيف أسامة السيد

GMT 12:42 2017 الجمعة ,13 كانون الثاني / يناير

نادي الهلال يسعى إلى ضمّ المهاجم السوري عمر خريبين
العرب اليوم - نادي الهلال يسعى إلى ضمّ المهاجم السوري عمر خريبين

GMT 00:52 2017 الخميس ,25 أيار / مايو

شاب أردني يبتكر تجسيد المنازل والبيوت بالأخشاب
العرب اليوم - شاب أردني يبتكر تجسيد المنازل والبيوت بالأخشاب

GMT 10:43 2016 الإثنين ,16 أيار / مايو

أكاديمية غرفة جدة للتدريب تحتفل بتخريج 588 شابة متخصصة في الفندقة
العرب اليوم - أكاديمية غرفة جدة للتدريب تحتفل بتخريج 588 شابة متخصصة في الفندقة

GMT 23:59 2014 الأحد ,16 شباط / فبراير

ابتكرتُ مجموعة من الشيلان العربيَّة بأفكار مختلفة
العرب اليوم - ابتكرتُ مجموعة من الشيلان العربيَّة بأفكار مختلفة

GMT 07:30 2015 الخميس ,17 أيلول / سبتمبر

وزارة المالية العراقية تحدد سعر برميل النفط بـ 45 دولارا لموازنة
العرب اليوم - وزارة المالية العراقية تحدد سعر برميل النفط بـ 45 دولارا لموازنة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab