الكويت تسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر باستثناء 7 دول
آخر تحديث GMT23:25:40
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » سياحة وسفر عاجل

الكويت تسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر باستثناء 7 دول

العرب اليوم -

العرب اليوم - الكويت تسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر باستثناء 7 دول

الطيران المدني الكويتي
الكويت - العرب اليوم

أعلن مركز التواصل الحكومي في الكويت، يوم الأربعاء، عن السماح للمواطنين والمقيمين بالسفر من وإلى دولة الكويت، واستثنت السلطات الكويتية المسافرين القادمين من بنغلاديش والفلبين والهند وسريلانكا وباكستان وإيران ونيبال والشهر الماضي، قال المكتب الإعلامي للحكومة إنه سيتم استئناف الرحلات التجارية بمطار الكويت الدولي ابتداء من مطلع الشهر المقبل بعد تعليقها في مارس بسبب الجائحة، حيث كانت وزارة الصحة الكويتية قد نصحت مواطنيها والمقيمين لديها بعدم السفر إلى الخارج في الوقت الحالي بسبب عدم استقرار الوضع الوبائي لمرض "كوفيد-19"، موضحة في بيان على "تويتر" بأن هذه الإرشادات جاءت في ظل استمرار انتشار العدوى رغم التدابير والتعليمات الوقائية الصارمة المتبعة في مختلف دول العالم.

وأظهر استطلاع رأي أن النشاط الاقتصادي في منطقة الخليج سيسجل انكماشا حادا في 2020 قبل أن يتعافى في 2021، إذ يتضرر من الصدمة المزدوجة المتمثلة في جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط، حيث يتوقع أن يسجل اقتصاد الكويت أكبر انكماش بين دول مجلس التعاون الخليج الست بنسبة 6.1 بالمئة في 2020 ثم يسجل نموا بنسبة 2.5 المئة في العام المقبل.

 

سياحة وسفر عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الكويت تسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر باستثناء 7 دول الكويت تسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر باستثناء 7 دول



أخبار ذات صلة

GMT 01:40 2020 الإثنين ,03 آب / أغسطس

أجمل الجزر السعودية في البحر الأحمر واستمتع بسحر الطبيعة
العرب اليوم - أجمل الجزر السعودية في البحر الأحمر واستمتع بسحر الطبيعة

GMT 18:51 2020 الأحد ,21 حزيران / يونيو

المغرب يعلن استئناف الرحلات الجوية الداخلية بدءا من 25 يونيو
العرب اليوم - المغرب يعلن استئناف الرحلات الجوية الداخلية بدءا من 25 يونيو

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تعرف تمامًا ما الذي يُلائم قوامها وأسلوبها في الموضة

تنسيق الأزياء بتصاميم أنثوية مستوحاة من ياسمين صبري

القاهرة- العرب اليوم

أفكار تنسيق الأزياء بتصاميم أنثوية لعيد الأضحى جمعناها لك من إطلالات ياسمين صبري التي أصبحت تعتبر اليوم واحدة من أكثر النجمات أناقة والتي نشاهدها في كل مناسبة تختار تنسيقات مميزة تتسم بالأسلوب الأنثوي الجذاب مع لمسات من العصرية. تنسيق ازياء بتصاميم أنثوية لعيد الأضحى بأسلوب ياسمين صبري: تتسم إطلالات ياسمين صبري دائمًا بالجاذبية والأنوثة المطلقة، حيث أنها تعرف تماماً مالذي يلائم قوامها وأسلوبها في الموضة وتختار على هذا الأساس، ولهذا فإننا غالباً ما نراها في الفساتين الميدي التي تناسبها كثيراً بقصاتها الضيقة أو القصات الكلوش مثل الفستان الذي اختارته مؤخراً من دولتشي أند غابانا Dolce‪&Gabbana المصنوع من طبقات من الكشكش المعرق بالورود الربيعية الملونة، وكذلك تتألق كثيراً في الفساتين الماكسي التي تختار منها التصاميم الناعمة...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 14:11 2020 الإثنين ,03 آب / أغسطس

إليكِ أساليب العناية بالبشرة الدهنية التي تمتلك الكثير مِن العيوب
العرب اليوم - إليكِ أساليب العناية بالبشرة الدهنية التي تمتلك الكثير مِن العيوب

GMT 01:41 2020 الإثنين ,03 آب / أغسطس

تعرف على أجمل الجزر في السعودية التي تستحق الزيارة
العرب اليوم - تعرف على أجمل الجزر في السعودية التي تستحق الزيارة

GMT 01:19 2020 الإثنين ,03 آب / أغسطس

"فيلا زمردية" مستوحاة من الطبيعة في العاصمة الأوكرانية "كييف"
العرب اليوم - "فيلا زمردية" مستوحاة من الطبيعة في العاصمة الأوكرانية "كييف"

GMT 11:32 2020 الإثنين ,03 آب / أغسطس

قائد الاخوان في تعز يكشف عن التحالف مع إيران وتركيا ضد الخليج
العرب اليوم - قائد الاخوان في تعز يكشف عن التحالف مع إيران وتركيا ضد الخليج

GMT 03:44 2020 الإثنين ,03 آب / أغسطس

مذيعة أميركية شهيرة تعلن اعتزالها من برنامجها لأغرب سبب
العرب اليوم - مذيعة أميركية شهيرة تعلن اعتزالها من برنامجها لأغرب سبب

GMT 02:14 2020 الإثنين ,03 آب / أغسطس

نصائح وحيل بسيطة لجعل ملابسك تبدو باهظة الثمن
العرب اليوم - نصائح وحيل بسيطة لجعل ملابسك تبدو باهظة الثمن

GMT 04:44 2020 السبت ,01 آب / أغسطس

"مصر للطيران" تستأنف رحلاتها المباشرة بين القاهرة والكويت
العرب اليوم - "مصر للطيران" تستأنف رحلاتها المباشرة بين القاهرة والكويت

GMT 17:20 2020 الأحد ,02 آب / أغسطس

تقرير يرصد الفارق بين ديكورات جبس الأسقف و ألواح الـ "POP"
العرب اليوم - تقرير يرصد الفارق بين ديكورات جبس الأسقف و ألواح الـ "POP"

GMT 04:43 2020 الإثنين ,03 آب / أغسطس

ترامب ينتقد إسقاط حكم الإعدام عن منفذ تفجير "ماراثون بوسطن" في 2013
العرب اليوم - ترامب ينتقد إسقاط حكم الإعدام عن منفذ تفجير "ماراثون بوسطن" في 2013

GMT 03:11 2020 الأحد ,02 آب / أغسطس

تقرير يوضّح أسباب استقالة جيمس مردوخ من امبراطورية والده
العرب اليوم - تقرير يوضّح أسباب استقالة جيمس مردوخ من امبراطورية والده

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 15:43 2020 الأحد ,02 آب / أغسطس

وفاه الفنانة سامية أمين عن عمر يناهز الـ"75" عام
العرب اليوم - وفاه الفنانة سامية أمين عن عمر يناهز الـ"75" عام

GMT 14:41 2015 الأحد ,22 آذار/ مارس

تعرفي على أسباب ألم الرجل اليمنى أثناء الحمل
العرب اليوم - تعرفي على أسباب ألم الرجل اليمنى أثناء الحمل

GMT 00:17 2014 الأحد ,05 تشرين الأول / أكتوبر

سبّ الزوج لزوجته يولّد الكراهيّة ويحطم نفسية المرأة
العرب اليوم - سبّ الزوج لزوجته يولّد الكراهيّة ويحطم نفسية المرأة

GMT 01:33 2020 الأحد ,02 آب / أغسطس

وفاة مقدم البرامج ماهلون رييس عن عمر 38 عامًا
العرب اليوم - وفاة مقدم البرامج ماهلون رييس عن عمر 38 عامًا

GMT 08:08 2017 الإثنين ,09 تشرين الأول / أكتوبر

خبراء يكشفون عن الفرق بين مشاعر الحب والشهوة
العرب اليوم - خبراء يكشفون عن الفرق بين مشاعر الحب والشهوة

GMT 04:50 2020 الأحد ,03 أيار / مايو

ريا أبي راشد وابنتها ضحك ولعب وحب في فيديو طريف
العرب اليوم - ريا أبي راشد وابنتها ضحك ولعب وحب في فيديو طريف

GMT 04:12 2020 الجمعة ,24 تموز / يوليو

تعرف على الوقت الأفضل لزيارة "البيرو" وأبرز معالمها السياحية
العرب اليوم - تعرف على الوقت الأفضل لزيارة "البيرو" وأبرز معالمها السياحية

GMT 11:25 2020 الخميس ,30 تموز / يوليو

الصراع يتصاعد بين الأرجنتين ودائنيها ومساعٍ مع "النقد الدولي" لبرنامج جديد
العرب اليوم - الصراع يتصاعد بين الأرجنتين ودائنيها ومساعٍ مع "النقد الدولي" لبرنامج جديد

GMT 00:44 2020 الأحد ,02 آب / أغسطس

«مصر للطيران» تلغي جميع رحلاتها إلى الكويت
العرب اليوم - «مصر للطيران» تلغي جميع رحلاتها إلى الكويت

GMT 21:59 2020 الأربعاء ,29 تموز / يوليو

رئيس الثقافة الرياضية يكشف نتيجة مسابقة "في حب مصر"
العرب اليوم - رئيس الثقافة الرياضية يكشف نتيجة مسابقة "في حب مصر"

GMT 06:10 2016 الإثنين ,01 آب / أغسطس

تعرف على عيوب وميزات سيارة "تيغوان"من "فولكس فاغن"
العرب اليوم - تعرف على عيوب وميزات سيارة "تيغوان"من "فولكس فاغن"

GMT 08:14 2020 الجمعة ,24 تموز / يوليو

بيل غيتس يحذر من خطر كورونا ويؤكد أن الذروة لم تأت بعد
العرب اليوم - بيل غيتس يحذر من خطر كورونا ويؤكد أن الذروة لم تأت بعد

GMT 17:36 2020 السبت ,01 آب / أغسطس

نائبة كويتية تعلن أن وزير الخارجية أبلغها بقرار منع دخول مصر
العرب اليوم - نائبة كويتية تعلن أن وزير الخارجية أبلغها بقرار منع دخول مصر

GMT 06:18 2015 السبت ,05 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أن النساء يفضلن حجم العضو الذكري "فوق المتوسط"
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن النساء يفضلن حجم العضو الذكري "فوق المتوسط"

GMT 05:06 2020 الجمعة ,24 تموز / يوليو

دراسة جديدة لإعادة تقييم حساسية الغلاف الجوي للأرض بالنسبة لثاني أكسيد الكربون
العرب اليوم - دراسة جديدة لإعادة تقييم حساسية الغلاف الجوي للأرض بالنسبة لثاني أكسيد الكربون

GMT 11:15 2015 الجمعة ,27 آذار/ مارس

تعرفي على أبرز أضرار الإندومي على الحامل
العرب اليوم - تعرفي على أبرز أضرار الإندومي على الحامل

GMT 19:56 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبر

قصة اغتصاب 5 أشخاص لسيدة أمام زوجها أسفل كوبري
العرب اليوم - قصة اغتصاب 5 أشخاص لسيدة أمام زوجها أسفل كوبري

GMT 18:13 2020 الجمعة ,31 تموز / يوليو

الكويت مندهشة لفيديو دعوة حرق علمها في مصر وتحذر من تأثيره على العلاقات
العرب اليوم - الكويت مندهشة لفيديو دعوة حرق علمها في مصر وتحذر من تأثيره على العلاقات

GMT 18:09 2018 الأحد ,16 كانون الأول / ديسمبر

السعودية تفتتح أول صالة ترامبولين مخصصة للسيدات في الرياض
العرب اليوم - السعودية تفتتح أول صالة ترامبولين مخصصة للسيدات في الرياض

GMT 09:47 2014 السبت ,11 تشرين الأول / أكتوبر

ارتفاع أسعار "رملة البناء" في جدَّة بنسبة 40%
العرب اليوم - ارتفاع أسعار "رملة البناء" في جدَّة بنسبة 40%

GMT 11:22 2017 الإثنين ,13 آذار/ مارس

فوائد يحققها تناول اليوسفي لمرضى السكري
العرب اليوم - فوائد يحققها تناول اليوسفي لمرضى السكري

GMT 07:11 2020 الجمعة ,31 كانون الثاني / يناير

جددي ديكور منزلك بإكسسوارات من اللون البنفسجي
العرب اليوم - جددي ديكور منزلك بإكسسوارات من اللون البنفسجي

GMT 10:20 2019 الأحد ,14 إبريل / نيسان

اكتشفي كيفيَّة اختيار ديكورات أسقف جبس بسيطة
العرب اليوم - اكتشفي كيفيَّة اختيار ديكورات أسقف جبس بسيطة

GMT 17:39 2017 السبت ,18 آذار/ مارس

الإعلامية أميمة تمام تكشف قصة إرتباطها بالراحل أسامة الباز
العرب اليوم - الإعلامية أميمة تمام تكشف قصة إرتباطها بالراحل أسامة الباز

GMT 23:55 2013 الثلاثاء ,07 أيار / مايو

كاثرين راسل متهمة بالتورط في هجمات بوسطن
العرب اليوم - كاثرين راسل متهمة بالتورط في هجمات بوسطن

GMT 22:32 2016 السبت ,06 شباط / فبراير

بغداد تدشِّن 7 قلوب رمزية في مدينة ألعاب الزوراء بمناسبة "عيد الحب"
العرب اليوم - بغداد تدشِّن 7 قلوب رمزية في مدينة ألعاب الزوراء بمناسبة "عيد الحب"

GMT 02:01 2019 الثلاثاء ,10 أيلول / سبتمبر

ديكورات غرف نوم مودرن بجمال اللون الأخضر بما يعكس جمال الطبيعة
العرب اليوم - ديكورات غرف نوم مودرن بجمال اللون الأخضر بما يعكس جمال الطبيعة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab