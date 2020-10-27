مطار سوهاج يستقبل أولى رحلات الخطوط الأردنية بعد استئناف الطيران

استقبل مطار سوهاج الدولي، مساء اليوم الأثنين، أولي رحلات الخطوط الجوية الاردنية القادمة من مطار عمان بالأردن والتي من المقرر استقبالها مرتين أسبوعيا طوال الفترة القادمة.يأتي ذلك فى إطار جهود وزارة الطيران المدنى لإستئناف الحركة الجوية فى جميع المطارات المصرية.وكان في إستقبالهم الطيار هشام محمود فريد مدير المطار حيث تم إستقبال الرحلة بتقليد رش المياه المتبع دوليا وقد قامت العلاقات العامة بإستقبال الركاب بحفاوة مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية الازمة لهم وإنهاء إجراءات الوصول والسفر بسهولة.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .