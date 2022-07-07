إدارة مطار بغداد تنفي حدوث إطلاق نار فيه

نفت إدارة مطار بغداد الدولي، صحة معلومات تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، عن حدوث إطلاق نار في المطار وذكرت صحفة المطار عبر "فيسبوك"، أن تلك المواقع تداولت أنباء عن "حصول إطلاق نار في مطار بغداد الدولي، وزاد البعض أكثر ذاكرين مقتل شخص جراء ذلك الإطلاق" وأكدت عدم وجود "أي حادث من هذا النوع"، قائلة إن المطار يُعد "منطقة منزوعة السلاح، وتمنع الجهات المسؤولة عن أمن المطار دخول أي نوع من الأسلحة"أعربت إدارة المطار عن أنها تأمل "من وسائل الإعلام المحترمة عدم الترويج لمثل حوادث كتلك إلا بعد التأكد من المصادر الرسمية"، وقالت إن تلك الأخبار "البعيدة عن الحقيقة تؤثر على اسم وسمعة واجهة مهمة من واجهات البلد". في إشارة إلى المطار.