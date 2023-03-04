إلغاء مئات الرحلات الجوية في أميركا بسبب عاصفة ثلجية شديدة

ألغت الولايات المتحدة الأمريكية العديد من الرحلات الجوية اليوم السبت، بسبب مرور عاصفة ثلجية بعدة أجزاء من البلاد.

وكشف موقع تتبع الرحلات الجوية "فلايت أوير"، أنه تم إلغاء أكثر من 700 رحلة جوية بالإضافة إلى تأخر أكثر من 1800 رحلة محلية أخرى بسبب تساقط ثلوج كثيفة وهبوب رياح قوية.

ولفت إلى أن مطار لوجان الدولي في بوسطن يعد هو الأكثر تضررا، حيث تم إلغاء أكثر من 100 رحلة اليوم.وكانت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية سبق وحذرت من عاصفة شتوية كبيرة مصحوبة بتساقطات ثلجية كثيفة وعواصف ثلجية في معظم أنحاء أمريكا، بينما توقعت مصلحة الأرصاد الجوية الأمريكية أن يتأثر ملايين الأشخاص جراء الطقس القاسي.