موريتانيا توقف الرحلات الجوية خشية انتشار فيروس كورونا

أعلنت الحكومة الموريتانية توقيف جميع الرحلات الدولية من وإلى البلاد ابتداء من الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وسجلت موريتانيا حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا لاسترالي قدم من كندا قبل يومين.

وقررت الحكومة حجز جميع الأشخاص الذين كانوا على صلة مباشرة بالمصاب، بالإضافة إلى حجز كل الأشخاص الوافدين من الخارج كليا لمدة 14 يوما.