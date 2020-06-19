شارك مئات العاملين في قطاع الطيران اليوم الجمعة في احتجاجات بمطارات كبيرة على مستوى ألمانيا للفت الانتباه إلى الوضع الحرج الذي وصل إليه القطاع بسبب أزمة جائحة كورونا. وحسب وكالة الانباء الألمانية (د ب أ) أن أمين سر نقابة (فيردي) للعاملين في قطاع الخدمات أوفه شرام في مطار فرانكفورت قال "يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر يزداد خوف العاملين على وجودهم المهني".

وذكرت المتحدثة أن النقابة كانت دعت قبل أيام قليلة لتنظيم احتجاجات في مطارات فرانكفورت وميونخ وهامبورج وبريمن ودوسلدورف وشتوتجارت وبرلين وكولونيا،مشيرة إلى أن الفعالية الكبرى كانت في فرانكفورت، حيث شارك فيها ما يتراوح بين 500 و 600 موظف، تلاها الاحتجاج في مطار هامبورج، الذي شارك فيه نحو 300 موظف، واوضحت أن عدد المشاركين في الاحتجاجات بالمطارات الأخرى كان محدودا من البداية بسبب القيود المرتبطة بجائحة كورونا.

وبالنسبة لمجموعة (لوفتهانزا) الألمانية للطيران على سبيل المثال تم وضع حزمة إنقاذ حكومية بالمليارات لإنقاذها من إفلاس محتمل، وتخشى نقابة (فيردي) من تسريح عدد كبير من العمالة في قطاع الطيران، وتتحدث عن مخاوف بين العاملين على وظائفهم. وبحسب بيانات (فيردي) يعمل في ألمانيا نحو 300 ألف شخص في قطاع الطيران، من بينهم حاليا نحو 240 ألف موظف تم إحالتهم إلى نظام العمل بدوام جزئي.