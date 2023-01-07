طائرة ركاب روسية تهبط في موسكو بعد إعلان حالة الطوارئ

نقلت وكالة تاس للأنباء عن مصدر في الطيران المدني قوله إن طائرة ركاب روسية من طراز بوينج 737 كانت قد أعلنت حالة الطوارئ أثناء رحلة داخلية هبطت بسلام في مطار شيريميتييفو في موسكو.

وأرسلت الطائرة نداء الطوارئ بينما كانت تحلق على ارتفاع يتجاوز عشرة آلاف متر، وكانت رحلتها من مدينة مورمانسك الساحلية في القطب الشمالي إلى موسكو. وتقع مورمانسك على بعد حوالي 1500 كيلومتر شمالي موسكو.

ولم يذكر تقرير الوكالة أي تفاصيل أو يحدد اسم شركة الطيران لكن إس7، أكبر شركة طيران خاصة في روسيا وثاني أكبر شركة طيران في البلاد بشكل عام، تسير رحلات بين المدينتين.