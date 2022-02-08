العراق والاتحاد الأوروبي يبحثان رفع الحظر عن الطائرات العراقية في الأجواء الأوروبية

بحث وزير النقل العراقي ناصر حسين بندر الشبلي، اليوم الثلاثاء، مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي، لدى العراق رفع الحظر الأوروبي عن الطائرات العراقية في الأجواء الأوروبية. واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية - إمكانية رفع القيود المفروضة على الطائر الأخضر، وأهمية اجتياز سلطة الطيران المدني العراقي تدقيق الأيكاو، والعمل على تذليل العقبات، وحلحلة المشاكل أمام هذا الملف الحساس؛ لاستعادة الثقة أمام الدول الأوربية والعالم أجمع، بتقنية وتطوير الخطوط الجوية العراقية. وأعرب الشبلي عن شكره وتقديره لسفير بعثة الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أهمية هذه الزيارة ودورها في تقريب وجهات النظر للإسراع بتحليق الطائرات العراقية في الأجواء الأوروبية.