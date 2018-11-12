سلطت صحيفة "sfgate"، الضوء على مشكلة إحدى السائحات في المكسيك، والتي حجزت غرفة في فندق من خلال موقع السفر ""Booking.com، إلا أنها لم تكن كما توقعت ولا كما وصفها الموقع.

وقالت ياسمين مانيار، "لقد قمت أنا وعائلتي مؤخرًا بإجراء الحجوزات في فيلا لاس استريلاس في تولوم بالمكسيك من خلال موقع Booking.com))، وعندما وصلنا، وجدنا أن الغرفة لم تكن كما توقعنا أو كما تم الإعلان عنها".

وأضافت أن من بين المشاكل، التي واجهتها هي عدم توافر الخدمات لابنتها، التي تعاني من متلازمة داون، ولديها مشكلات في الحركة والرؤية والصحة، كما أن الغرفة لم يتوافر بها مكيف هواء.

وأوضحت، "كان لدينا مروحة واحدة فقط في الغرفة، التي كانت مثبتة في اتجاه واحد، وعلى مستوى الأرض، ليتدفق الهواء إما فوقنا أو تحتنا، قدم لنا الفندق مروحة أخرى، ولكنها لم تكن كافية ويكاد يكون من المستحيل تثبيتها باتجاه السرير بسبب أثاث الغرفة الغريب مرتب، كما كان لدينا فقط منفذين كهربائيين في الغرفة، لذلك لم نتمكن من إضافة مروحة ثالثة".

وتابعت مانيار، "لم نتمكن من غلق أبواب الغرفة نظرًا لأنه مع إغلاقها هي والنوافذ ستكون الغرفة غير قابلة للمعيشة داخلها، كان لدينا الكثير من الخلل داخل الغرفة كما لم يكن هناك تلفزيون في الغرفة، ولكن كان هناك واحدة في منطقة مشتركة بالخارج، لكن بالنسبة لشخص مثل ابنتنا تحتاج إلى الإشراف المستمر لم نستطيع الاستفادة منه".

وأشارت مانيار إلى موقع ""Booking.com، لم يذكر أن فيلا ""Las Estrellas، تمتع بخاصية "صديقة للبيئة"، حيث تم استخدام مياه المحيطات في الحوض والاستحمام، موضحة، "بالنسبة إلى ابنتنا، فهذا غير آمن تمامًا نظرًا لأنها ستبتلع الماء أثناء الاستحمام".

ونصحت صحيفة "sfgate"، إذا كنت مسافرًا مع شخص لديه احتياجات خاصة، فيمكنك التفكير في العمل مع مستشار سفر مؤهل على سبيل المثال "Travel Leaders"، وهي واحدة من أكبر مجموعات وكالات السفر، تضم قائمة بالموظفين المتخصصين في السفر الذي يمكن الوصول إليه، وهناك أيضًا منظمة غير ربحية، وهي "Society for Accessible Travel and Hospitality"، والتي يمكن أن تساعد في توصيلك بملكية أو وكيل يلاءم احتياجاتك.

وقالت الصحيفة، إنه يجب أن يكون وصف الممتلكات كافيًا، كما أن الجميع يتوقع تكييف الهواء في أي فندق حديث مع جهاز تلفزيون أيضًا، وكان يجب على موقع Booking.com""، أن يضع تحذيرًا على الموقع إذا لم يكن لدى الفندق أي وسائل راحة يعتبرها الجميع أمرًا أساسيًا.