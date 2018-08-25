

أعلنت شركة الطيران منخفضة التكلفة «ريان اير» وطياروها الإيرلنديون، أمس، أنهما توصلا إلى اتفاق لإنهاء الخلاف حول شروط العمل.

وقالت نقابة «فورسا» العمالية للطيارين أمس: «بعد جلسة للتفاوض استغرقت 22 ساعة والتي بدأت، أول من أمس، واختتمت أمس؛ تم التوصل لاتفاق بين فورسا وريان اير في النزاع مع الطيارين».

وأكدت الشركة التوصل للاتفاق دون الإدلاء بتفاصيل والآن يتعين على الطيارين التصويت على الاتفاق مع توصية النقابة لهم بقبوله.

وقالت ريان اير: إن «الوسيط.. طلب من الجانبين الإحجام عن مزيد من التعليق حتى انتهاء التصويت، وسوف نحترم رغباته».

وفي الخلاف حول فترة العطلات والتنقلات والترقيات، شارك 100 من إجمالي 350 طياراً في إيرلندا لشركة «ريان اير» في إضراب 5 أيام. ويدور الخلاف بين الشركة الإيرلندية وبين النقابات العمالية في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، وبلغ ذروته في منتصف هذا الشهر بأكبر إضراب للطيارين في تاريخ «ريان اير»، الذي أثر في 55 ألف مسافر في أنحاء أوروبا.