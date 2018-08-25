أعلنت شركة الطيران منخفضة التكلفة «ريان اير» وطياروها الإيرلنديون، أمس، أنهما توصلا إلى اتفاق لإنهاء الخلاف حول شروط العمل.
وقالت نقابة «فورسا» العمالية للطيارين أمس: «بعد جلسة للتفاوض استغرقت 22 ساعة والتي بدأت، أول من أمس، واختتمت أمس؛ تم التوصل لاتفاق بين فورسا وريان اير في النزاع مع الطيارين».
وأكدت الشركة التوصل للاتفاق دون الإدلاء بتفاصيل والآن يتعين على الطيارين التصويت على الاتفاق مع توصية النقابة لهم بقبوله.
وقالت ريان اير: إن «الوسيط.. طلب من الجانبين الإحجام عن مزيد من التعليق حتى انتهاء التصويت، وسوف نحترم رغباته».
وفي الخلاف حول فترة العطلات والتنقلات والترقيات، شارك 100 من إجمالي 350 طياراً في إيرلندا لشركة «ريان اير» في إضراب 5 أيام. ويدور الخلاف بين الشركة الإيرلندية وبين النقابات العمالية في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، وبلغ ذروته في منتصف هذا الشهر بأكبر إضراب للطيارين في تاريخ «ريان اير»، الذي أثر في 55 ألف مسافر في أنحاء أوروبا.
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ظهرت النجمة الأميركية سارة جيسيكا باركر بإطلالة أنيقة وجذابة، الخميس، في أحد شوارع مدينة نيويورك الأميركية، ولأنها تشتهر بحسها العالي بالموضة والأزياء، خطفت الأنظار لإطلالتها الساحرة، وكانت مرتدية قميصا حريريا مقترنا مع بيجاما من الحرير الأزرق المطابق مع نقشة بيضاء. وأضافت نجمة "Sex And The City" ذات الـ53 عاما لإطلالتها زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب عال والذي يتناسق مع إكسسواراتها القليلة والمميزة من عقد فضي حول رقبتها وزوج من الأقراط الماسية، وأكملت مظهرها الأنيق بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، وظلال العيون الداكنة بالإضافة إلى أحمر الخدود الوردية. تشارك باركر في بطولة فيلم "Here And Now" من إخراج فابيان كونستانت، ولن تكتفي بدور التمثيل فقط لكنها تتحدى نفسها وتفاجئ جمهورها بالغناء أيضا، ففي العمل الذي من المنتظر أن يطرح بدور السينما في 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تجسد سارة دور
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