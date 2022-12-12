تأجيل وإلغاء آلاف الرحلات الجوية غرب الولايات المتحدة جراء العاصفة الشتوية

تأجلت آلاف الرحلات الجوية وألغيت عشرات أخريات في غرب الولايات المتحدة الأمريكية بسبب العاصفة الشتوية الشديدة التي ضربت مدن وبلدات مختلفة على نطاق واسع.وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - في تقرير عبر موقعها الإلكتروني - أنه بحسب بيانات مواقع رصد الرحلات الجوية، فإن هناك نحو 6313 رحلة جوية تم تأجيلها، و245 رحلة تم إلغاؤها، أمس الأحد، فيما تم تأجيل 1442 رحلة، وإلغاء 104 رحلات أخرى حتى صباح اليوم الاثنين.

وأوضحت الصحيفة أن الرحلات الجوية المتضررة بالعاصفة كانت في مطارات سياتل وواشنطن ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو، مضيفة أنه خلال اليوم الاثنين تم تأجيل أكثر من 100 رحلة جوية من مطارات في بوسطن وماساتشوستس ونيويورك والعاصمة واشنطن، وكانت أغلب تلك الرحلات متوجهة إلى غرب البلاد.

ولفتت الصحيفة إلى أن العاصفة الشديدة تسببت في هطول أمطار كثيفة وثلوج على الساحل الغربي للولايات المتحدة، أمس الأحد، ما أدى إلى تراكب الثلوج ليصل ارتفاعها إلى 4 أقدام في منطقة سلسلة جبال سييرا نيفادا، وتسبب في فيضانات شديدة في جنوب كاليفورنيا.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية من انتقال ظروف الطقس القاسية والعواصف الثلجية في وسط الولايات المتحدة مع تحرك العاصفة شرقًا خلال هذا الأسبوع، كما أصدرت تحذيرات من حدوث فيضانات مفاجئة في منطقة وادي المسيسيبي ابتداءً من غد الثلاثاء، ومن المحتمل هطول الأمطار الغزيرة في جنوب كنساس وغرب أوكلاهوما وشمال غربي تكساس، مع استمرار درجات الحرارة في الانخفاض في الجزء الغربي من البلاد.