إقبال كبير على المطارات الأميركية خلال عطلة عيد الشكر

تعمل شركات الطيران الأميركية على التعامل مع كثرة الإقبال في عطلة عيد الشكر الممتدة حتى نهاية الأسبوع، وذلك حتى لا تتكرر مشكلة إلغاء الرحلات كما حدث في موسم الصيف يأتي ذلك في الوقت الذي لجأ فيه كثير من الأميركيين إلى استخدام وسائل نقل أخرى إما بسبب غلاء تذاكر الطيران أو تجنبا لازدحام المطارات.