إحدى أكبر السفن السياحية في العالم تغادر ميناء السخنة إلى الإمارات

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن مغادرة السفينة MSC World Europa إلى الإمارات وعلى متنها 167 سائحا من جنسيات مختلفة بعد انتهاء جولتهم السياحية داخل القاهرة. ورحلة السفينة هي من ضمن رحلات اليوم الواحد التي يستقبلها ميناء السخنة. وتعد سفينة "MSC WORLD EUROPA" واحدة من كبرى السفن السياحية في العالم، وواحدة من السفن السياحية التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال، كما أن السفينة السياحية مجهزة بالكامل لتكون صديقة للبيئة حيث أن جميع أجهزتها وإمداداتها الداخلية تعمل بالكهرباء، لتبرز دور السفن العملاقة في المساعدة على خفض إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري، عملا باللوائح التنظيمية الإلزامية الدولية المتعلقة بحماية البيئة.