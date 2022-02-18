مصر ترحل 4 أجانب كشفت إصابتهم بكورونا في مطار القاهرة

رحلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة 4 ركاب أجانب فور وصولهم إلى المطار، بعد الكشف عن إصابتهم بفيروس كورونا وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات أوراق عدد من رحلات الطيران الدولية القادمة من خارج مصر إلى مطار القاهرة، تبين إصابة 4 ركاب أجانب بكورونا وأضافت المصادر، إنه تم ترحيل الركاب الـ4 على نفس الطائرات التي أقلتهم إلى القاهرة، كما تبين إصابة راكب مصري وتقرر وضعه في العزل لتلقي العلاج اللازم.