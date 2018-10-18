تعرّف على تكلفة رحلة سياحية إلى الفضاء

أصبح السفر إلى الفضاء متاحًا للسياح العاديين، على الرغم من ارتفاع تكاليفه وتعقيدات إجراءاته، وذلك بفضل دخول شركات خاصة إلى سباق الفضاء في السنوات الأخيرة.

ويجب علينا الإطلاع على سعر حجز مقعد واحد في مركبة فضائية كبيرة، مثل "سويوز" الروسية,في حالة الرغبة في خوض رحلة سياحية إلى الفضاء .

وتقوم روسيا بتقاضي مبلغ قدره 75 مليون دولار من وكالة ناسا للفضاء، مقابل إرسال رائد واحد على متن مركباتها إلى المحطة الفضائية الدولية.

ويكون بالنسبة للشركات الخاصة، فأعلنت كل من "Space X" و"Boeing" عن بدء التجهيزات الرامية إلى إطلاق رحلات سياحية إلى الفضاء بحلول عام 2019، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المقعد الواحد قرابة 58 مليون دولار.