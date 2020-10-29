تنوى سفينة " إس إس لا فينيسيا "للرحلات البحرية الفاخرة الجديدة والتي يبلغ طولها 321 قدمًا، الإبحار في شمال إيطاليا في عام 2021، وتتميز السفينة بتصميماتها الداخلية الأنيقة، ووفقًا لبيان صحفي نشر بموقع " Insider "، فإن الكثير من ديكورات وتصميمات السفينة مستوحاة أيضًا من شركة المنسوجات الشهيرة" Fortuny "ومؤسسها الأسطوري" Mariano Fortuny".وصممت السفينة بالشراكة مع شركة "Fortuny "، وشركة" Uniworld" والتى تدير عددا من السفن البحرية، كما توجد حدائق ومعارض على ظهر الباخرة تعرض أعمال شركة النسيج، وتم تقسيم السفينة إلى طوابق سميت كل منها على اسم جزيرة في البندقية.ويشتمل جزء من ديكور السفينة على منحوتات زجاجية "مورانو" ذات الألوان الزاهية، وهي طريقة لصنع الزجاج فريدة من نوعها ومعروفة في جزيرة مورانو في البندقية.

وتُقدم المطاعم والبارات الأربعة داخل السفينة جميع المشروبات والأطعمة، كما توجد فرق موسيقية تقدم معزوفات فنية يومياً للمسافرين، كما تحتوى السفينة على مركز للياقة البدنية ومكان لغسل الملابس حيث يمكن للنزلاء غسل ملابسهم بأنفسهم.وستبحر السفينة في رحلة تستغرق 8 أيام تنقل المسافرين إلى مدن أوروبية شهيرة أخرى مثل ميلان وزيورخ وإنسبروك، وتبدأ أسعار الجولة من 2899 دولار للشخص الواحد مع العلم أن السفينة تستوعب 126 نزيل.قضت جائحة فيروس كورونا على السياحة في البندقية كما فعلت فى المدن السياحية حول العالم منذ بداية انتشار الوباء، وأشارت إلى ذلك صحيفة "نيويورك تايمز"، موضحة أن السياحة فى مدينة البندقية لم تعد كما كانت فى السابق، مما جعل السكان المحليين فى البندقية يأملون في أن يتحول الاهتمام بالسياحة إلى تشجيع الاستثمار فى جامعات المدينة والاهتمام بها .