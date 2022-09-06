النقل السورية تعلن تحويل الرحلات من مطار حلب إلى دمشق بعد استهداف إسرائيلي

أعلنت وزارة النقل السورية تحويل الرحلات الجوية المقررة والمبرمجة عبر مطار حلب الدولي لتصبح عبر مطار دمشق الدولي، وذلك بعد الاستهداف التي تعرض له المطار في وقت سابق اليوم وقالت الوزارة في بيان إن ذلك يأتي إثر "العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار حلب الدولي وأدى لخروجه عن الخدمة مساء اليوم" ودعت الوزارة المسافرين لترتيب أمور سفرهم ونقلهم، ومواعيد رحلاتهم مع شركات الطيران ومكاتبها المعنية، وأوضحت أن ذلك "ريثما يتم إعادة إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان وعودة المطار للعمل".