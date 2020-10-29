تتميز العاصمة اليونانية أثينا بموقعها المميز بين سبعة تلال تاريخية تحيط بها منطقة جبلية ساحرة، ولكن هذا ليس كل شيء حيث تشتهر أثينا والتي يعود تاريخ تأسيسها إلى أكثر من 3 آلاف عام، بأنها موطن لأعداد لا حصر لها من المعالم الأثرية، وهناك اماكن سياحية في أثنيا تستحق الزيارة، لى جانب ذلك هي مركز مهم أيضا للثقافة والرياضة والتسوق.

هضبة الأكروبوليس Acropolis

لا تكتمل أي زيارة لمدينة أثينا دون أي زيارة لهضبة الأكروبوليس، وهي أشهر تلال العاصمة اليونانية، وترتفع بطول 156 متر، ويشتهر بأنه موطن لمجموعة رائعة من المعالم الأثرية التي تعد نموذج رائع للعمارة التاريخية اليونانية في قلب الطبيعة، وتشمل القلعة القديمة التي تعرف باسم قلعة أكروبول ومعبد البارثينون في قمة التل والذي يعد أحد أفضل نماذج العمارة الإغريقية القديمة في اليونان، ومعبد ارخثيون Erechtheum الذي يقع بجوار معبد البارثينون ويتميز بأعمدته المنحوتة على هيئة سيدات، ويوفر التل أيضا إطلالة رائعة على المعالم الأثرية في أسفل وعلى جانبي التل، وكذلك المعالم المعمارية الأكثر حداثة في أثينا.

بلاكا Plaka

بلاكا هي حي شهير في العاصمة اليونانية، يقع أسفل هضبة الأكروبوليس ويشتهر بأنه واحد من أبرز الأماكن السياحية في مدينة أثينا، ويتميز بأجوائه الريفية الساحرة، وشوارعه الضيقة المرصوفة بالحصى، كما يشتهر أيضا بأنه موطن لأماكن سياحية مثيرة للاهتمام مثل متحف الفنون الشعبية إلى جانب العديد من المتاجر الصغيرة لبيع المجوهرات والملابس والمصنوعات اليدوية وخاصة مصنوعات السيراميك المحلي، كما يحتوي أيضا على العديد من المقاهي التي تديرها عائلات محلية والتي تظل مفتوحة حتى ساعات متأخرة من الليل، إلى جانب مجموعة رائعة من المطاعم أشهرها مطعم Saita Taverna والذي يشتهر بتقديمه للحلويات اليونانية وأطباق المشويات وأطباق يونانية شعبية شهيرة ويشتهر الحي أيضا باستضافته لعروض أفلام كلاسيكية في الهواء الطلق على مدار العام.

أجورا أثينا Ancient Agora

تقع أجورا أثينا أو الأغورا القديمة في الشمال الغربي من هضبة أكروبوليس في أثينا ويحدها من الشمال التلال أغورايوس كولونوس، وتعد أجورا أثينا والتي تعرف أيضا باسم تلة المتاجر، أحد أفضل الأمثلة التاريخية الموجودة على الأغورا اليونانية والتي استخدمت في الماضي البعيد كمكان للتجمعات الثقافية والاقتصادية، والسياسية، وهو ما يجعل أجورا أثينا وجهة مثالية لتتبع الحياة كما كانت عليه في الماضي البعيد في أثينا، إلى جانب ذلك تتميز أجورا أثينا بموقعها القريب من معالم سياحية شهيرة مثل معبد هيفيستوس Hephaistos الذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن الخامس قبل الميلاد، لذا أجورا من أهم اماكن سياحية في أثينا.

معبد زيوس الأولمبي Temple of Olympian Zeus

يقع معبد زيوس الأولمبي في وسط أثينا العاصمة اليونانية، ويشتهر بأنه أكبر معبد في اليونان، واستغرق بناء هذا المعبد التاريخي الضخم وهو عبارة عن مجمع من المعابد التاريخية، ما يقرب من سبعة قرون، وتم البدء في بنائه في عام 515 قبل الميلاد إلا أن عملية بنائه تعطلت عدة مرات وتوقفت لسنوات قبل أن يعاد استكمال بنائه نتيجة لأزمات سياسية واجهتها البلاد في ذلك الوقت ومشكلات فنية تضمنت وفاة المهندس المعماري المسئول عن بناء المعبد، معبد زيوس الأولمبي تهدم منه أجزاء عديدة بمرور السنوات ولم يتبقى منه حاليا سوى 15 من إجمالي 104 عمود ضخم يكون هيكل المعبد، ويرتفع كل عمود بطول 17 متر (57 قدم) في الهواء.

ميدان سنتغما Syntagma Square

ميدان سنتغما هو الميدان الرئيسي في العاصمة اليونانية أثينا، ويعد نقطة اهتمام وانطلاق رئيسية لأي مسافر إلى أثينا، ويشتهر الميدان بأنه موطن للعديد من المعالم السياحية المثيرة للاهتمام والتي تتضمن النصب التذكاري للجندي المجهول، النافورة المائية والتماثيل القديمة إلى جانب مساحتان عشبيتان كبيرتان، جعلتا الميدان مكان مفضل للتنزه والتقاط الصور، ويتميز الميدان أيضا بموقعه المميز بالقرب من معالم معمارية شهيرة بما في ذلل مبنى البرلمان اليوناني، وفنادق تاريخية مثل جراند بريتاني وجورج الثاني كما أنه نقطة توقف للعديد من الحافلات والعربات ومحطات الترام.

المتحف الأثري الوطني National Archaeological Museum

إذا كنت ترغب في مشاهدة مجموعة من أفضل المعارض الفنية لأعمال فنية ومنحوتات تنتمي للعصور القديمة وأخرى لفنانين معاصرين، فلا يوجد مكان أفضل للزيارة في اليونان من المتحف الأثري الوطني في العاصمة أثينا والذي يوفر مجموعات متنوعة من أعمال الفنانين المعاصرين إلى جانب أعمال فنية تنتمي للعصور القديمة، كما يحتوي المتحف أيضا على مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية التي تعود إلى العصر الحجري الحديث، وتشمل مزهريات صغيرة وأدوات عمل تاريخية ومزهريات الطينية وغيرها من القطع الأثرية الصغيرة التي تعد من أقدم الاكتشافات الأثرية التي يعود تاريخها إلى الألفية السابعة، المتحف مكون من أكثر من ثلاثين غرفة تحتوي على منحوتات وأعمال فنية من كل قرن ومن حضارات مختلفة، وتتضمن منحوتات كوروس المصرية القديمة Kouroi Egyptian sculptures.

متحف الأكروبولس الجديد New Acropolis Museum

يعد متحف الأكروبولس الجديد أحد الوجهات السياحية الرئيسية في العاصمة اليونانية أثينا، وأحد اكثر الأماكن السياحية زيارة، ويقع في شارع ديونيسوس أريوباغيتو على منحدر جنوب غربي هضبة الأكروبوليس، ويعود تاريخ بناء المتحف إلى عام 2009، وتم افتتاحه رسميا في عام 2009، وتأسس المتحف خصيصا ليكون مكان لعرض القطع الأثرية والمنحوتات التي تم العثور عليها في أثينا، ويضم المتحف المكون من خمسة طوابق أكثر من 4000 قطعة أثرية، كما يشتهر المتحف باستضافته لمجموعة رائعة من المعارض الدائمة والمعارض المؤقتة على مدار العام.

مسرح هيردوس اتيكوس Odeon of Herodes Atticus

يقع مسرح هيردوس اتيكوس على المنحدر الجنوبي الغربي للأكروبوليس في أثينا، وهو مسرح روماني حجري كان ولا يزال أحد أهم الأماكن الموسيقية في اليونان، ويعود تاريخ بناء المسرح التاريخي الشهير إلى عام 161، وبناه هيرودس أتيكوس Herodes Atticus تخليدا لذكرى زوجته، ويمكن أن يستوعب المسرح أكثر من 6000 ضيف في مدرجاته شديدة الانحدار، المسرح تعرض للدمار خلال نزعات وحروب خاضتها اليونان إلا أنه أعيد بنائه في الخمسينيات، مسرح هيردوس اتيكوس يشتهر أيضا باستضافة مهرجان أثينا السنوي.

موناستيراكي Monastiraki

إذا أردت الاستمتاع بتجربة تسوق استثنائية في العاصمة اليونانية أثينا، فعليك بزيارة حي موناستيراكي الشهير وهو سوق ضخم يقع في المنطقة التاريخية في أثينا، ويوفر على مدار الأسبوع مجموعة رائعة من متاجر بيع المصنوعات اليدوية، والهدايا التذكارية، وفي عطلات نهاية الأسبوع، يتحول إلى سوق ضخم للسلع الرخيصة والمستعملة، حي موناستيراكي يشتهر أيضا بأنه موطن لمجموعة رائعة من المعالم السياحية الشهيرة مثل آثار مكتبة هادريان والأغورا القديمة ورواق أتالوس المعاد بناؤه.

الحديقة الوطنية National Garden

تقع الحديقة الوطنية في قلب العاصمة أثينا، وتعد الحديقة بمثابة واحة خضراء في قلب المدينة وتشتهر بأنها وجهة مفضلة لتنزه خلال فترة الظهيرة، وتوفر الحديقة التي يعود تاريخ بنائها إلى عام 1923، مساحات خضراء ممتدة تتخللها الأشجار وأحواض الزهور وتماثيل ومنحوتات وقطع أثرية من العصور القديمة، وتضم الحديقة أيضا معالم معمارية مثيرة للاهتمام أبرزها مبنى زابيون Zappeion الذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن التاسع عشر.