تتلألأ شوارع موسكو بالمصابيح بينما تضج أحياء المطاعم والمقاهي
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تتلألأ شوارع موسكو بالمصابيح بينما تضج أحياء المطاعم والمقاهي

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العرب اليوم - تتلألأ شوارع موسكو بالمصابيح بينما تضج أحياء المطاعم والمقاهي

موسكو
موسكو - العرب اليوم

تتلألأ شوارع المدينة بالمصابيح، بينما تضج أحياء المطاعم والمقاهي بأجواء مرحة مضيافة. إنها موسكو، المدينة التي لا تنام أبدا. هذه بعض الأماكن للتنزه الليلي في العاصمة.

حديقة الأضواء

تقع هذه الحديقة الجديدة في حي "بيبيريفو" شمال شرقي موسكو، وقد افتتحت عام 2019، ضمن برنامج "حارتي، وكأنها أنشئت خصيصا للنزهات المسائية. بعد غروب الشمس، تسطع أضواء الحديقة، بألوانها المختلفة لتضيء الأراجيح الكبيرة والأقواس والممرات، وتحيل الحديقة إلى ما يشبه الغابة السحرية. وتنتشر في سائر أنحاء الحديقة مقاعد منحوتة، ونجوم، وأسطوانات تضاء أيضا في المساء.

منتزه ليانوزوفسكي

حديقة أخرى جميلة، ظهرت ضمن برنامج "حارتي" في حيّ ليانوزوفو الهادئ شمال موسكو، وتبدو ساحرة ليلا. تتميز بممراتها المقوّسة على النمط الحديث، والتي تضاء مساءً بلون أبيض ساطع لعدة أمتار في المحيط. هنا لن تضلوا الطريق أبدا.

حديقة زارياديه

وهي من أشهر الأماكن في العاصمة، تقع حديقة "زارياديه" مقابل الكرملين وتبدو أكثر جمالا في المساء. فأضواء "الجسر العائم" وسقف المدرج تبدو للعيان على بعد مئات الأمتار، وذلك إلى جانب الإضاءة الرقيقة التي تسطع على البرك المائية والممرات والأعشاب. التنزه على كورنيش نهر موسكو المضاء والذي يطل على صرح معماري يعتبر أحد معالم المدينة على كورنيش كوتيلنيتشيكايا، هل هناك ما هو أكثر شاعرية من ذلك؟!

حديقة "موسكو – سيتي"

إن مركز العمل في العاصمة يصبح مساءً مكانا معروفا للتنزه، حيث تعمل على كورنيش بريسنينسكايا المقاهي والمطاعم وعند قاعدة ناطحات السحاب يمكن مشاهدة الفضاء الاجتماعي الجديد: المدرج متعدد المستويات والنافورة الموسيقية المضاءة التي تعمل طوال السنة.

حديقة النصر في زيلينوغراد

يمكن لسكان منطقة موسكو الأكثر اخضرارا (والبعيدة عن مركز المدينة) أن يتنزهوا مساءً في الحديقة التي تحتوي على النوافير المضاءة المتدرجة والتي يبلغ ارتفاع مياهها 8 أمتار. وجسر المشاة فوق المياه يبدو في العتمة وكأنه درب هلالي.

منطقة المشاة في شارع سامورا ماشيل

بين الأبنية السكنية في جنوب غرب موسكو تختبئ منطقة التنزه التي تضم  ساحات للأطفال وحدائق مختلفة الأزهار على الدروب. وهنا يمكن اللهو بالأراجيح على شكل هلال.

حديقة علماء الفلك في سوكولنيكي

لإدراك كيفية تكوين المنظومة الشمسية ليس من الضروري الذهاب إلى القبة السماوية. ففي حديقة سوكولنيكي شرق موسكو يمكن مشاهدة النماذج الحقيقية للكواكب التي تبدو في المساء خاصة أكثر تأثيرا. فكل النجوم والمدارات تضاء بألوان مختلفة مشكلة دروبا للتنزه.ولا تنسوا التنزه في أزقة الأقواس بالقرب من المدخل الأساسي فهذا المكان الأفضل في الحديقة لالتقاط صور السلفي مع الأصدقاء.

الأزقة المركزية في موسكو

إن الطريق الدائرية في موسكو وأشجارها المضاءة والفوانيس الحديدية المنحوتة والأقواس الأنيقة المزهرة هي الحل الأنسب للنزهات الطويلة في المدينة. وهذه الطريق تحتوي على 10 أزقة يبلغ طولها الإجمالي 9 كم وتمر في أجمل الأحياء بمركز موسكو. فهي تحاذي البيوت القديمة في العاصمة والتي عاش فيها ممثلون وكتاب مشهورون، حيث نرى اللوحات التذكارية مثبتة على الكثير من جدران هذه البيوت.إن التنزه بالقرب من المباني ذات الفن المعماري الجميل لا تضاهيه أية متعة أخرى. وفي كل فصل من فصول السنة تجري معارض وفعاليات موسكوفية. والأكثر جمالا بالطبع هو فصل الشتاء عندما تُزيّن الأشجار والشوارع بالأضواء المشعة.

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تتلألأ شوارع موسكو بالمصابيح بينما تضج أحياء المطاعم والمقاهي تتلألأ شوارع موسكو بالمصابيح بينما تضج أحياء المطاعم والمقاهي



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