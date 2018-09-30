تدشين أوَّل رحلة جوية للخطوط العراقية إلى مطار كركوك الدولي

أعلن وزير النقل كاظم فنجان الحمامي، الأحد، تدشين أول رحلة جوية على متن الخطوط الجوية العراقية لافتتاح مطار كركوك الدولي.
وبيّن الحمامي خلال حفلة الافتتاح التي أقيمت في مطار كركوك أن "الغاية الرئيسة لافتتاح المطارات المدنية في المحافظات هي تسهيل حركة المسافرين والتخفيف عن كاهل المواطنين، فضلا عن زيادة الواردات المالية للمحافظات".
وأكد الحمامي أن "العقد الاستثماري وقع مع شركة رصينة ذات كفاءة وخبرة عالية في مجال تأهيل المطارات"، مضيفا أن "العقد شمل تأهيل مطاري كركوك الدولي ومطار البتيرة في محافظة ميسان"، وبين "تضمنت خطة إنشاء المطارات بطريقة الاستثمار والتشغيل المشترك والآلية التي سيتم على أساسها العمل والتنفيذ وفق أحدث التصاميم مع الأخذ بنظر الاعتبار التطور التقني والعلمي في مجال عمل المطارات".
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واصلت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو، ظهورها المميّز خلال موسم أسابيع الموضة العالمية، وتألقت بإطلالة مذهلة في مهرجان المصمم جان فورك غوتييه لعروض الأزياء في مسرح فوليز بيرجيريس الأسطوري على هامش أسبوع الموضة في باريس، الخميس. ضمِنت هارلو البالغة من العمر 24 عاما، جذب الانتباه إليها بتنوّع اختياراتها في الأزياء، حيث ارتدت فستانا بألوان معدنية متداخلة من الذهبي والنحاسي والأحمر والأزرق من تصميم غوتييه، المصمم الفرنسي الشهير. يتميز فستان هارلو بخط العنق على شكل حرف "v" والأكتاف الحادة والواضحة والطباعة الجريئة. وأضافت عارضة الأزياء الشهيرة مزيدا من الارتفاع إلى طولها حيث انتعلت زوجا أنيقا من الأحذية باللون القرمزي وتزينت بالأقراط الذهبية والأساور المعدنية بالإضافة إلى حزام ذهبي حول خصرها. صففت هارلو شعرها لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الخمري وظلال العيون البنية، كما ظهرت الممثلة ماريون
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