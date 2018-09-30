تدشين أوَّل رحلة جوية للخطوط العراقية إلى مطار كركوك الدولي
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تدشين أوَّل رحلة جوية للخطوط العراقية إلى مطار كركوك الدولي

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العرب اليوم - تدشين أوَّل رحلة جوية للخطوط العراقية إلى مطار كركوك الدولي

مطار كركوك الدولي
بغداد - العرب اليوم

أعلن وزير النقل كاظم فنجان الحمامي، الأحد، تدشين أول رحلة جوية على متن الخطوط الجوية العراقية لافتتاح مطار كركوك الدولي.

وبيّن الحمامي خلال حفلة الافتتاح التي أقيمت في مطار كركوك أن "الغاية الرئيسة لافتتاح المطارات المدنية في المحافظات هي تسهيل حركة المسافرين والتخفيف عن كاهل المواطنين، فضلا عن زيادة الواردات المالية للمحافظات".

وأكد الحمامي أن "العقد الاستثماري وقع مع شركة رصينة ذات كفاءة وخبرة عالية في مجال تأهيل المطارات"، مضيفا أن "العقد شمل تأهيل مطاري كركوك الدولي ومطار البتيرة في محافظة ميسان"، وبين "تضمنت خطة إنشاء المطارات بطريقة الاستثمار والتشغيل المشترك والآلية التي سيتم على أساسها العمل والتنفيذ وفق أحدث التصاميم مع الأخذ بنظر الاعتبار التطور التقني والعلمي في مجال عمل المطارات".

 

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تدشين أوَّل رحلة جوية للخطوط العراقية إلى مطار كركوك الدولي تدشين أوَّل رحلة جوية للخطوط العراقية إلى مطار كركوك الدولي



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تدشين أوَّل رحلة جوية للخطوط العراقية إلى مطار كركوك الدولي تدشين أوَّل رحلة جوية للخطوط العراقية إلى مطار كركوك الدولي



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