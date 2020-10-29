عائدات السياحة التراكمية تتراجع بنسبة 61 بالمائة بما يعادل 2.8 مليارات دينار

تراجعت عائدات السياحة التراكمية بنسبة 61 بالمائة بما يعادل 2.8 مليارات دينار بما لا يتجاوز 1.8 مليار دينار حتى 20 أكتوبر 2020، حسب آخر الإحصاءات الصادرة الجمعة عن البنك المركزي التونسي.وسجّل البنك ارتفاعا في الدخل التراكمي للعملة الصعبة بنسبة 9 بالمائة ليبلغ 4.4 مليار دينار وانخفاضا في تراكم خدمات الدين الخارجي بنسبة 15.8 بالمائة إلى 6.7 مليارات دينار.

أما صافي الأصول بالعملات الأجنبية فبلغ 21.2 مليار دينار حتى 22 أكتوبر 2020 أي ما يعادل 144 يوماً من الواردات مقابل 18.6 مليارات دينار 104 أيام الاستيراد في عام 2019.وفي ما يتعلق بمؤشر سوق الأوراق المالية (توننداكس)، انخفض من 7037 نقطة في أكتوبر 2019 إلى 6649 نقطة في أكتوبر 2020. وبالمثل، انخفض الحجم الإجمالي لإعادة التمويل بنسبة 27 بالمائة اعتبارًا من 22 أكتوبر 2020 إلى 8.8 مليارات دينار مقابل 12.1 مليار دينار في أكتوبر 2019، وارتفع إجمالي التعاملات بين البنوك بنسبة 18 بالمائة إلى 1.7 مليارات دينار.