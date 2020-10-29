دائمًا ما نبحث عن نصائح هامة للسفر خصوصًا في هذه الفترة التي ما زال العالم يواجه فيها فيروس كوفيد – 19 المستجد. ولذلك فإن الحصول على نصائح هامة للسفر ليكون آمنًا ومنظمًا خلال هذه الفترة يعدّ ضروريًا. تابعوا معنا مجموعة نصائح هامة لسفر منظم وآمن خلال فترة كورونا.

نصائح هامة للسفر.. افحص نفسك

قبل الذهاب الى وجهة السفر يجب عدم تجاهل أي اعراض او علامات مرتبطة بنزلات البرد او الانفلونزا وربما فيروس كورونا. من الضروري حجز موعد لفحص نفسك في حال وجود أي اعراض وأساسًا فإن معظم الدول تطلب فحصًا مسبقًا للفيروس قبل السفر. تتمثل الأعراض الأساسية لكوفيد-19 في ارتفاع درجة الحرارة والسعال المستمر وتغير حاسة الشم أو التذوق. لا شك أن آخر شيء تريده هو تعريض صحة الركاب الآخرين للخطر.من نصائح هامة للسفر قبل رحلتك اجراء بحث عن الوجهة التي تريد الذهاب اليها والاطلاع على متطلبات الدخول والقواعد المتبعة للتعامل مع فيروس كورونا فيها. فقد يكون الوصول الى المطار يحتاج الى ابرار نتيجة فحصك السلبية كما تفرض بعض الوجهات حجرًا حتى ظهور نتيجة فحصك الذي قد يجرى في المطار. وهذا امر أساسي اذ ان أي رحلة قصيرة قد تعني قضاءك وقتا طويلا في الحجر في وجهات معينة.

نصائح هامة للسفر.. لا تنسَ هذه الاحتياجات

لا شك ان تحضير حقيبة السفر عنصر مهم خلال السفر ويصبح أكثرية أهمية خلال السفر في هذه الفترة. ومن الضروري ان تحضر معك الكثير من الكمامات والمعقمات بالقدر الذي يناسب رحلتك. كما يمكنك ان تأخذ معك المناديل المعقمة لمسح الاسطح التي تلمسها في السفر وبعده كذلك لسفر آمن ومنظم.يعتبر الحفاظ على مسافة آمنة ضروريًا أينما كنت في العالم في هذه الفترة ويجب ان تتبع ذلك بحذافيره خلال رحلتك خصوصًا في المطار حيث يجب الانتباه الى الإبقاء على مسافة مترين بشكل دائم. ويجب الالتزام بالتعليمات الرسمية في هذا المجال للحد من مخاطر انتشار الفيروس.من نصائح هامة للسفر خلال هذه الفترة الإبقاء على ارتداء الكمامة في كافة مراحل السفر قدر المستطاع وذلك لحماية نفسك والآخرين من الفيروس. كما أصبح معلوما أهمية غسل اليدين وتعقيهما بشكل مستمر، وتنظيف الاسطح من حولك.