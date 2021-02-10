الخطوط الجوية القطرية تكشف موعد استئناف الرحلات إلى موسكو

كشفت الخطوط الجوية القطرية اليوم الأربعاء عن موعد استئناف رحلاتها إلى العاصمة الروسية موسكو. وأكدت الشركة على حسابها في "تويتر" أنها ستعيد تسيير رحلاتها إلى أكبر مدينة في أوروبا اعتبارا من الثالث من مارس، بوتيرة ثلاث رحلات أسبوعيا. وكانت السلطات الروسية قد استأنفت الرحلات الجوية مع قطر اعتبارا من 27 يناير الماضي، في ظل تراجع وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد.