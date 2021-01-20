الخطوط القطرية تستأنف رحلاتها إلى دبي وأبو ظبي

أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم الأربعاء عن استئناف رحلاتها إلى الإمارات بوجهتين تشملان أبو ظبي ودبي.وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنها ستعيد تشغيل رحلاتها إلى دبي اعتبارا من 27 يناير 2021، وإلى أبو ظبي في 28 منه.وأضافت أنها ستسير رحلتين يوميا إلى دبي ورحلة يومية إلى أبو ظبي.وأشارت إلى أن المسافرين من الإمارات سيحظون بفرصة للحجز على ما يزيد عن 800 رحلة أسبوعيا تتجه إلى أكثر من 120 وجهة عالميا.

وكانت شركة "العربية للطيران" الإماراتية قد استئنأفت رحلاتها من مطار الشارقة الدولي إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم 18 يناير الجاري، بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات.

وقالت "العربية للطيران" إنها ستطلق رحلة يومية ذهابا وعودة بين البلدين.ويشكل الإعلان عن استئناف الرحلات الحلقة الأحدث في سلسلة إجراءات فتح الأجواء والحدود بين قطر والسعودية والإمارات والبحرين ومصر.وتأتي تلك الإجراءات عقب اتفاق مصالحة شهدته قمة مجلس التعاون الخليجي بالسعودية في 5 يناير الحالي، وعودة العلاقات الكاملة بين الدول الأربع وقطر بعد 3 سنوات ونصف من المقاطعة.