لوزان تمنح الزائرين فرص استكشاف الغابات

استكشفوا الغابات والبحيرات والحدائق الطبيعية في مدينة لوزان السويسرية وأبرزها حديقة «سوفابلان» التي تعرف بجنة الأطفال، وتحفل بمناظر طبيعية خلابة تجعل منها المكان الأمثل للعائلات وعشاق الطبيعة للتأمل وقضاء أروع الأوقات خلال العطلة الصيفية.
تضم «سوفابلان» بحيرة محاطة بطريق يمكن الزوار من التنزه عبر غابات الحديقة الرائعة. وتتمتع المنطقة الواقعة أعلى التل بأجواء ودية هادئة، تظللها الأشجار العتيقة العبقة بالتاريخ. كما تتضمن الحديقة منطقة لعب فريدة من نوعها مصنوعة من أخشاب الغابة نفسها، حيث يمكن للأطفال إمضاء أوقات ممتعة واستكشاف الطبيعة بعيدًا عن الأجهزة الإلكترونية. ويمكن للزوار الاستمتاع بتناول أشهى الأطباق المحلية في مطعم «بانت دو ليك دو سوفابلان» وهو مطعم ريفي ذو جلسات خارجية يقع بالقرب من البحيرة.
و قال ستيف باش مدير هيئة سياحة لوزان: «مهما كان نوع الإجازة التي يرغب بها السياح؛ سواء كانوا يبحثون عن البحيرات العذبة، أو الأنشطة الترفيهية الخارجية، أو جمال الطبيعة الساحر، أو الأجواء الهادئة والمريحة، أو المتاجر الحديثة والراقية، أو المطاعم الفاخرة، فإن لوزان هي المكان الأمثل لتلبية احتياجات كافة الزوار».
وتعد «سوفابلان» أحد أكثر الحدائق شعبية في لوزان، وهي المكان الأمثل لمراقبة النجوم في الليل، والتنزه حول أشجار السنديان المعمرة والمساحات الخضراء اليانعة، والبحيرة المتلألئة. وهي موطنٌ للعديد من الحيوانات الرائعة كالماعز والبط والخفافيش والطيور.
GMT 21:40 2018 السبت ,25 آب / أغسطس"ريان اير" تتوصل لاتفاق مع طياريها
GMT 19:26 2018 السبت ,25 آب / أغسطسالخطوط التونسية تتوازن مالياً للمرة الأولى منذ 2011
GMT 14:24 2018 الخميس ,23 آب / أغسطسالخطوط الجوية البريطانية تعلن وقف رحلاتها إلى إيران
GMT 04:20 2018 الأربعاء ,22 آب / أغسطسأكبر طائرة فى العالم تنطلق بأولى رحلاتها خلال شهور قليلة
GMT 19:00 2018 الأحد ,19 آب / أغسطسمطار تشانغي في سنغافورة الأفضل في العالم للعام السادس على التوالي
ظهرت النجمة الأميركية سارة جيسيكا باركر بإطلالة أنيقة وجذابة، الخميس، في أحد شوارع مدينة نيويورك الأميركية، ولأنها تشتهر بحسها العالي بالموضة والأزياء، خطفت الأنظار لإطلالتها الساحرة، وكانت مرتدية قميصا حريريا مقترنا مع بيجاما من الحرير الأزرق المطابق مع نقشة بيضاء. وأضافت نجمة "Sex And The City" ذات الـ53 عاما لإطلالتها زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب عال والذي يتناسق مع إكسسواراتها القليلة والمميزة من عقد فضي حول رقبتها وزوج من الأقراط الماسية، وأكملت مظهرها الأنيق بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، وظلال العيون الداكنة بالإضافة إلى أحمر الخدود الوردية. تشارك باركر في بطولة فيلم "Here And Now" من إخراج فابيان كونستانت، ولن تكتفي بدور التمثيل فقط لكنها تتحدى نفسها وتفاجئ جمهورها بالغناء أيضا، ففي العمل الذي من المنتظر أن يطرح بدور السينما في 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تجسد سارة دور
أرسل تعليقك