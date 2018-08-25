الخطوط التونسية تتوازن مالياً للمرة الأولى منذ 2011

أعلن مدير شركة الخطوط التونسية أمس أن الناقلة الوطنية التي تعاني من صعوبات مالية وهيكلية، ستحقق توازناً مالياً العام الجاري وذلك للمرة الأولى منذ 2011.
وصرح مدير الشركة، إلياس المنكبي، بأن الخطوط التونسية نجحت بصفة تدريجية في تقليص العجز المالي المستمر منذ 2011.
وقال المنكبي لإذاعة محلية: «قلصنا الخسائر من 160 مليون دينار سنوياً منذ 2011 إلى حدود 70 مليون دينار في 2017. وسنحقق هذا العام التوازن المالي لأول مرة».
وبينما كانت الخطوط التونسية تدر على خزينة الدولة أرباحاً تقدر بـ600 مليون دينار، انزلقت بعد عام 2011، إلى مشاكل هيكلية أدت إلى عجز مالي مستمر.
وترتبط الأزمة بعمليات انتداب واسعة النطاق شملت العاملين عبر شركات المناولة والمطرودين من الشركة، ما أدى إلى ارتفاع كبير في كتلة الأجور التي تشمل 7800 موظف بالشركة.
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ظهرت النجمة الأميركية سارة جيسيكا باركر بإطلالة أنيقة وجذابة، الخميس، في أحد شوارع مدينة نيويورك الأميركية، ولأنها تشتهر بحسها العالي بالموضة والأزياء، خطفت الأنظار لإطلالتها الساحرة، وكانت مرتدية قميصا حريريا مقترنا مع بيجاما من الحرير الأزرق المطابق مع نقشة بيضاء. وأضافت نجمة "Sex And The City" ذات الـ53 عاما لإطلالتها زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب عال والذي يتناسق مع إكسسواراتها القليلة والمميزة من عقد فضي حول رقبتها وزوج من الأقراط الماسية، وأكملت مظهرها الأنيق بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، وظلال العيون الداكنة بالإضافة إلى أحمر الخدود الوردية. تشارك باركر في بطولة فيلم "Here And Now" من إخراج فابيان كونستانت، ولن تكتفي بدور التمثيل فقط لكنها تتحدى نفسها وتفاجئ جمهورها بالغناء أيضا، ففي العمل الذي من المنتظر أن يطرح بدور السينما في 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تجسد سارة دور
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