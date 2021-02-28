سمحت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، بعودة الطائرات من طراز "بوينغ 737 ماكس" إلى الخدمة.وقالت الهيئة في بيان، إن "السماح جاء بعد الانتهاء من المراجعات والتدابير اللازمة واكتمال الاختبارات الضرورية، بعد تنسيق وثيق مع مجتمع الطيران المدني الدولي فيما يتعلق بالتغييرات والتراخيص والتدريب لضمان أعلى مستوى من السلامة".

وأضافت الهيئة أن "شركات النقل الجوي الوطنية لا تشغل طراز ماكس، إلا أنه سيكون بمقدور شركات الطيران الأجنبية التي تشغل هذا النوع من تسيير رحلاتها من والى المطارات السعودية أو تعبر أجواءها".