إقلاع أولى رحلات مصر للطيران إلى مومباي بالهند بعد توقفها عامين كاملين

أقلعت اليوم أولى رحلات مصر للطيران من مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، متجهة إلى مدينة مومباي بالهند رحلة رقم 968 MS، من طراز البوينج B737-800 التي تتسع لعدد ١٤٠ راكبا ومن المقرر أن تسير مصر للطيران ٤ رحلات أسبوعياً بين القاهرة ومومباي وذلك بعد توقف دام أكثر من عامين بسبب جائحة فيروس كورونا.يأتى ذلك تماشيا مع خطة الشركة فى توسعة شبكة خطوطها وخاصة في قارة آسيا واستئناف تشغيل الخطوط، التى كانت قد توقفت بسبب الجائحة والعودة إلى معدلات التشغيل الطبيعية للرحلات وتنشيط حركة السفر إلى مصر خلال الفترة القادمة.ويمكن لعملاء مصر للطيران حجز تذاكر السفر من خلال مركز اتصالات مصر للطيران على ١٧١٧من أي موبايل أو أقرب مكتب بيع لمصرللطيران أو وكيل سياحي.