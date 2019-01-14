ركوب الخيل، من أجمل وأرقى الرياضات العالمية، التي تمنح ممارسيها الإحساس الكامل بالحرية؛ فإذا كنت ترغب في السفر والانطلاق برفقة جوادك الأصيل إليك أشهر وجهات السفر العالمية لرحلة لا تنسى برفقة جوادك.

جنوب أفريقيا

تُعد جنوب أفريقيا من أشهر الوجهات السياحية لعشاق ركوب الخيل ؛ وخاصة وسط الطبيعية الاستوائية الخلابة والحيوانات البرية النادرة التي يصعب أن تراها في أي مكان أخر.

أبو ظبي

ولعشاق ركوب الخيل على الشاطئ والاستمتاع بمنظر البحر الخلاب، فربما عليك التوجه إلى إمارة أبو ظبي والتي تزفر لمحترفين تلك الهواية العديد من الشواطئ الخاصة للاستمتاع بركوب الخيل وسط الأجواء البحرية الساحرة.

أسبانيا

يقصد مدينة الاندلوس الأسبانية، الآلاف من عشاق ركوب الخيل من جميع أنحاء العالم سنوياً، وذلك لما تتمتع بة المدينة من جمال خلاب ووديان جبلية ومروج خضراء.

وكل ما عليك فعلة هو ركوب جوادك الأصيل والانطلاق وسط المروج والجبال الخضراء في رحلة استثنائية وسط جمال الطبيعة الخلاب.

دبي

أما إذا كنت من عشاق ركوب الخيل وسط الصحراء، فتوجه على الفور إلى دبي، للاستمتاع برفقة جوادك برحلة سفاري لا تنسى وسط الرمال الذهبية الخلابة.