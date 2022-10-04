تحطم طائرة عسكرية في مطار جاوا في مالي أثناء هبوطها

تحطمت طائرة عسكرية أثناء هبوطها في مطار بمدينة جاو في شمال مالى، الثلاثاء. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر بالمطار، دون ذكر اسمه قوله، "إنها طائرة عسكرية من مالي. الدخول إلى المطار محظور".