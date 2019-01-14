مطاعم زيارتها تعتبر مغامرة مثيرة في عام 2019

لم تعد المطاعم تقتصر فقط على تميزها في تقديم بعض الأطباق للزبائن فقط، بل أصبحت تبعث عن موقع متميز أو تصميم مثير وجذاب للغاية، من أجل إثارة فضول الأشخاص لتناول وجبات الطعام المختلفة بداخل هذه المطاعم.

وفي التقرير التالي نقد إليك ثلاثة مطاعم غاية في الروعة ستحتاج إلى تناول الطعام فيها خلال عام 2019.

1- Snow Castle

Snow Castle الذي يقع في كيمي، بفنلندا، المطعم جاء بتصميم مثير للغاية، حيث أنه مصنوع بالكامل من الثلج والجليد، تم تشييده في يناير، ليذوب في وقت ما في فصل الربيع.

المنحوتات الثلجية داخل المطعم تزين مساحته الكبيرة، كما أنها جات مضيئة بأضواء مختلفة جذابة للغاية تجعل الثلج يتوهج في عدد لا يحصى من الألوان.

2- Under

من المنتظر أن يسدل الستار عن مطعم Underwater، الذي يقع في B?ly، بالنرويج في أبريل 2019، والذي سيعد أكبر مطعم تحت الماء في العالم، ويقال أنها سيكون الوحيد من نوعه في قارة أوروبا.

مطعم Underwater يقع على المنحدر حيث يدخل الضيوف على الأرض ثم يسيرون على الدرج للوصول إلى غرفة المطعم المغمورة التتي تتميز بإثارة الموقع والتصميم في آن واحد.

3- Treepod

مطعم Treepod هو احد المطتعم الغير طبيعية في العالم، ويقع في Soneva Kiri، بتايلاندا، ويوفر لك إمكانية تناول الطعام في جراب من الخيزران، والتجربة تنطوي على عدم التسلق للوصول إلى المطعم، حيث تم توصيل الكبسولة بالأسلاك التي يتم رفعها في الأعلى مما يجعلك معلقا في الهواء على ارتفاع 60 قدمًا.

داخل مطعم Treepod ستتمتع بالأطعمة التايلندية اللذيذة والطازجة، بالإضافة إلى المغامرة المثيرة، ويمكنك حجز الكبسولة لتناول الإفطار أو الغداء أو العشاء أو الشاي وأنت تطل على المحيط الجميل.