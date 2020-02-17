ازدياد تدفق السياح الأجانب على روسيا في 2019 بنسبة 20%

قالت رابطة منظمي الرحلات السياحية في روسيا، إن عدد الأجانب الذين دخلوا روسيا بغرض السياحة عام 2019 ارتفع بنسبة 20.5% مقارنة بالعام الذي سبقه، وبلغ أكثر من 5 ملايين شخص.

وذكرت الرابطة، أن السياح من الصين، احتلوا المركز الأول (1.5 مليون شخص)، وكانت نسبة نمو السياح من هذه الدولة، سنويا، 19%. وحلت ألمانيا في المركز الثاني- قدم من هناك إلى روسيا 522.2 ألف سائح، وبلغ معدل النمو 16% تقريبا عن مستوى العام الماضي. وبلغ نمو تدفق السياح من كوريا الجنوبية 20.8% (413.6 ألف سائح).

وفقًا للرابطة، زاد تدفق السياح من الولايات المتحدة إلى روسيا بنسبة 6% وبلغ 241.1 ألف سائح. وفي العام الماضي، جاء 199 ألف سائح من إسرائيل إلى روسيا، أي زاد 21.7% مقارنة بالعام السابق.

كما زاد تدفق السياح من إيطاليا بنسبة 22% (154.8 ألف شخص)، ومن فرنسا بنسبة 32.4% (154.3 ألف شخص)، وبنسبة 6.5% من المملكة المتحدة (133.8 ألف شخص).

وارتفع عدد السياح من إسبانيا عام 2019 بنسبة 30% ووصل إلى 110.9 ألف شخص، ومن اليابان بلغ معدل النمو في التدفق السياحي 31.2%، ليصل إلى 80.3 ألف شخص.